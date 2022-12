QUINZAINE ARTISTIQUE : c’est parti pour les phases finales dans la zone de Conakry

Les phases finales de la 19ème édition de la Quinzaine des arts et de la culture ont débuté ce mercredi 29 décembre 2022, dans les 8 régions administratives de la Guinée dont la zone spéciale de Conakry. Ce, en prélude au Festival national des arts et de la culture. Dans la capitale guinéenne, c’est la Bluezone de Kaloum qui a servi de cadre à la cérémonie de lancement des phases finales. A l’occasion, on notait la présence des cadres du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat et des membres du jury.

Durant 4 jours, les meilleurs groupes artistiques des six communes de la capitale qui vont s’affronter dans six disciplines différentes, à savoir : la danse patrimoniale, la musique traditionnelle, la percussion, le théâtre, la chorale et le récital. Le tout devant se terminer par la délibération prévue le 31 décembre 2022.

Au compte de la première journée de ce mercredi, devant le jury, les compétiteurs se sont affrontés dans les disciplines de danse traditionnelle et de percussion. Les groupes sont notés sur 10. « En danse patrimoniale ou le ballet le groupe doit tenir compte de la durée de la prestation qui est de 20 à 30 minutes, de l’originalité des pas, de leur virtuosité, du nombre de personnes sur scène et tant d’autres », explique Kadiatou Camara, membre du jury.

A l’issue de ces phases, le vainqueur dans chaque discipline représentera la région de Conakry au compte du Festival national des arts et de la culture, devant avoir lieu en 2023.

La Quinzaine de cette année a impliqué l’ensemble du pays, à travers les 333 sous-préfectures et les 33 préfectures de l’intérieur du pays, ainsi que les six communes et 136 quartiers de Conakry. Par ailleurs, quelques 2300 spectacles de danse traditionnelle, 339 scènes pour environ 16 000 artistes sont au menu.

A rappeler que le thème de la Quinzaine de cette année est : ‘’L’art et la culture au service de la paix et de la cohésion sociale’’ Une thématique dont le choix est en rapport avec la période sensible que le pays traverse en cette transition politique. « Alors, tout acte qu’on doit poser doit concourir à réunir les filles et fils de ce pays », disait en substance le ministre Alpha Soumah lors d’une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette édition.

Fodé Soumah