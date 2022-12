TRANSITION : le Quatuor pas « concerné » par le récent dialogue inter-guinéen

Il ne faut peut-être dire qu’il n’y a pas de dialogue en Guinée. Mais celui-ci a davantage lieu entre des sourds. Ainsi, quand le CNRD et plus largement les autorités font mine de n’avoir pas entendu les réserves quant au caractère inclusif de la session du dialogue inter-guinéen qui vient de s’achever à Conakry, la Troïka redevenue ‘’Quatuor’’, de son côté, dit n’être pas concernée par les conclusions et recommandations qui en sont issues. C’était à la faveur d’une rencontre qui a réuni ce vendredi 30 décembres les coalitions politiques absentes aux dernières concertations menées par les trois facilitatrices. D’ailleurs, l’ANAD, le RPG-arc-en-ciel et alliés et le FNDC politiques auxquels s’est adjoint le Front des forces politiques (FFP) assimilent l’attitude des autorités à une « politique de l’autruche et de défi » risquant de brouiller à nouveau les relations entre la Guinée et la communauté internationale via la CEDEAO.