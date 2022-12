VERS LE REVEILLON : Conakry se pare de lumières

Depuis quelques jours, il est aisé de le deviner. Conakry, la capitale guinéenne, à l’instar des grandes cités du monde, est prête pour le passage au nouvel an. Cela se perçoit à travers toutes les guirlandes lumineuses qui scintillent le long des principaux axes routiers et autour des carrefours de la ville. Une initiative du gouvernement, à travers le Gouvernorat de la ville de Conakry que saluent les citoyens de la capitale.

Chauffeur de taxi, Morlaye Camara rapporte son appréciation de la décoration de la ville à l’intérêt qu’il en tire personnellement. « C’est très bien, car désormais nous les chauffeurs, on ne va plus circuler dans le noir, avec tout ce que cela comporte comme risque pour nous », confie-t-il. Il souhaite néanmoins que l’éclairage des artères de la capitale ne se limite pas qu’aux périodes de fête. « Ils doivent continuer à financer ce genre de projet pour la sécurité des citoyens », recommande-t-il. Il faut dire qu’il a une expérience personnelle des risques qui peuvent découler de l’obscurité dans la circulation à Conakry. « Une fois, le long de l’autoroute, deux jeunes ont voulu emporter le sac d’une dame qui avait là-dedans 2 millions GNF. Heureusement que je les ai aperçus à temps et avec d’autres personnes, nous avons pu venir au secours de la dame », relate Morlaye.

Plus jeune, Aboubacar Soumah, lui, réside à Kaloum. Il salue également la décoration des principaux axes de la ville et de ses carrefours. D’abord, parce qu’à ses yeux, « cela va forcément réduire les accidents de circulation », alors que les sites décorés vont servir de « lieux de loisir pour nous les jeunes qui viendrons pour nous détendre et prendre des belles photos ».

Souleymane Touré, de son côté, invite les citoyens en général et les conducteurs d’engins en particulier à faire montre de civisme et de prudence, pour préserver les sites aménagés. « Les Guinéens doivent changer de mentalité et faire en sorte de veiller et accompagner cette initiative. Je lance surtout un appel aux chauffeurs qui roulent à vive allure. Ils doivent conduire doucement parce qu’en conduisant mal, ils peuvent provoquer les accidents et détruire les panneaux solaires », recommande ce dernier.

Aminata Camara