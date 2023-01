ABDOURAHMANE SANO : « On m’a parlé d’une réunion à laquelle j’aurais participé »

Pour la seconde fois, Abdourahmane Sano, ancien ministre et surtout ancien coordinateur national du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) est en route pour la Direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Il y a été convoqué hier pour des fins « d’information ». Mais quand il s’y est rendu ce mercredi, on lui « a parlé de réunions auxquelles (il) aurait participé ou animées ». Suite à quoi il a sollicité la présence de ses avocats. Et c’est en compagnie de ces derniers qu’il s’y rend cette fois.

L’officier qui l’a interrogé n’a pas été précis sur la nature des réunions ou des rencontres qui lui valent la convocation. « Je leur ai dit que dans le cadre de mes activités au sein notamment de la société civile, il était tout à fait normal que je prenne part à des réunions ». Mais quand il lui a été demandé s’il consentait à ce qu’un procès-verbal soit établi à la suite de son audition, il a souhaité qu’il se fasse assister par son avocat.

Une requête à laquelle les agents ont donné une suite favorable. Relevant que tout s’est passé dans la « courtoisie », Abdourahmane Sano dit qu’on lui laissé la latitude de choisir la date à laquelle il reviendrait. Et finalement, c’est ce jeudi qu’il a décidé de repartir, cette fois avec ses avocats. « C’est à l’issue de l’audition d’aujourd’hui que je serai un peu plus situé. Pour le moment, je ne sais pas si c’est en rapport avec le FNDC ou non », indique-t-il. « Le tout s’est passé en 10 minutes », conclut-il

