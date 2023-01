DIRPA : Ansoumane Toumany Camara prend fonction

Nommé le 30 décembre dernier par décret du chef de l’Etat, Ansoumane Toumany Camara a été installé ce mercredi 4 janvier dans ses nouvelles fonctions de Directeur de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPA). La cérémonie a connu la présence de plusieurs officiers de l’armée guinéenne.

Avant de passé le témoin à Ansoumane Toumany Camara dont il devient désormais l’adjoint, l’ancien patron du service décline les perspectives à court terme de la direction. « Nous envisagions d’installer et équiper les antennes régionales de la DIRPA dès ce mois de janvier ; de créer un centre de formation et de perfectionnement des techniciens d’images ; de renforcer les capacités personnelles en termes de formation continue et opérationnelles ; d’équiper les différentes divisions numériques (caméras, appareils photographiques, en unité de montage, matériels de stockage); d’élaborer une stratégie pour couvrir l’ensemble des activités des 4 régions militaires », énumère le prédécesseur de celui qui relevait jusque-là de la DCI.

Au nombre des pistes préconisées pour faire face à ces défis, il met en avant des perspectives de partenariat avec des institutions et des entreprises de la place.

Le Directeur entrant de la DIRPA, a commencé par remercier le président de la transition pour la confiance ainsi placée en sa personne. Il s’est engagé par la suite à faire face aux défis de l’heure. « Prendre fonction aujourd’hui en tant que Directeur des opérations et des relations publiques des forces armées, est un défi et un lourd fardeau pour qui connaît le passé glorieux de cette armée. Qu’on place la confiance à un civil à la direction de l’information et des relations publiques, de cette vaillante armée qui aujourd’hui garde sa noblesse sur le continent, je pense que c’est beaucoup et je mesure déjà la portée en moi et je mesure la tâche, je les connais déjà et je rassure qu’avec l’équipe, nous allons développer la synergie d’action, renforcer la cohésion, être à l’écoute surtout des chefs. Qu’est-ce qu’ils veulent que nous véhiculions comme information ? Qu’est-ce qu’ils veulent donner comme visibilité aux différentes actions sur le terrain et comment accompagner le ministère de la Défense ».

Aux yeux d’Ansoumane Toumany Camara, la communication autour des réformes et des actions de l’armée est d’autant plus stratégique que cette dernière est au cœur de la transition en cours. Or, dit-il : « tous les pays qui s’illustrent aujourd’hui sont les pays qui ont traversé une bonne transition et je pense que la Guinée est sur cette voie pour mettre les bases solides de cette transition pour qu’une république nouvelle puisse naître et que la Guinée soit un pays émergent ».

A préciser que la DIRPA compte un effectif de 37 personnes dont 8 personnels féminins.

Fodé Soumah