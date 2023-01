BARREAU DE GUINEE : Mamadou DIOP, nouveau bâtonnier prend fonction

Elu par ses pairs le 23 décembre, à l’issue d’un second tour qui l’opposait à sa consœur Fatoumata Binta Diallo (Fabi), Me Mamadou Souaré Diop, le nouveau bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Guinée a pris fonction ce vendredi 6 janvier 2023. La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’audience du tribunal criminel de Dixinn délocalisé à Kaloum. C’était en présence du ministre de la Justice et des Droits de l’homme.

Elu pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois, Mamadou Souaré Diop succède à Me Djibril Kouyaté. Justement, ce dernier en profite pour faire le bilan des deux années qu’il vient de passer à la tête du Barreau de Guinée. Il note l’admission du Barreau au statut d’observateur à la conférence des barreaux de l’UEMOA, la création de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) pour « sécuriser le maniement de fonds dans les relations clients-avocats, mais aussi et surtout pour garantir des revenus nécessaires au fonctionnement de l’Ordre et à son développement par des intérêts générés par leur placement ». Le bâtonnier sortant n’oublie non plus l’organisation de diverses sessions formation, notamment sur le droit OHADA et celles sur la pratique professionnelle en collaboration avec les partenaires français de l’Association ‘’Afrique et Droit’’.

Au sujet de son successeur, Me Djibril Kouyaté ne tarit pas d’éloges. Il souligne en particulier chez Me Diop, son intégrité, ses compétences et son sens de la justice. « II vous appartiendra de participer à votre tour à l’œuvre de consolidation et de développement de notre ordre par toutes les réformes que le Conseil de l’Ordre et vous-même estimerez appropriées ».

Le nouveau bâtonnier réserve quant à lui ses premiers mots aux concurrents dont il a triomphé. Il leur réaffirme son amitié et sa confraternité. « Nous vous tendons la main. Vous avez contribué avec grandeur, dignité, loyauté et responsabilité à l’expression plurielle et à l’élévation du débat ordinal. Le travail nous appelle tous à la même pluralité et au sens élevé des responsabilités qui nous habitent », leur exhorte-t-il.

Et c’est à l’ancien ministre, Abdoul Kabélè Camara qu’il est revenu de remettre le maillet au nouveau bâtonnier. « Qu’il soit dans de mains vigoureuses, fermes, mais douces et tendres. Puisse Dieu vous aider à diriger et à gouverner ce Barreau, à la satisfaction de tous les avocats guinéens et du monde, et particulièrement dans l’intérêt de la Guinée et du peuple de Guinée pour que le droit puisse triompher », tel est le vœu que l’ancien ministre formule à l’occasion.

Le ministre de la Justice, a lui-aussi formulé des vœux à l’endroit du bâtonner entrant. « Certes, vous venez avec des ambitions, je prie Allah qu’il vous donne la force, la santé nécessaire pour pouvoir atteindre ces réformes avec l’adhésion de tous vos collègues qui évoluent avec vous dans la confraternité. Je prie Dieu qu’il raffermit les liens entre tous les acteurs de la justice », dit Alphonse Charles Wright.

Fodé Soumah