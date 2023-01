28 SEPTEMBRE : Moussa Dadis Camara de retour à la barre

Après trois semaines de suspension, le procès des évènements du 28 septembre 2009 a repris ce lundi 9 janvier au tribunal criminel de Dixinn délocalisé à Kaloum. Et de nouveau, c’est le capitaine Moussa Dadis Camara qui est à la barre.

D’entrée, c’est l’avocat de la partie civile, Me Tafsir qui a interrogé l’ancien chef de la junte. Porté sur les détails et procédant avec une certaine pédagogie, il a cherché à déterminer la responsabilité de Moussa Dadis Camara dans les massacres du stade du 28 septembre. Ainsi, est-il revenu sur l’échange téléphonique entre l’ancien chef de la junte et Sidya Touré, à la veille du massacre. Devant qui, cet échange avait-il eu lieu, demande l’avocat ? « Personne. Je lui ai juste dit de faire un report de la manifestation par rapport à la date historique. Il m’a dit clairement qu’il se faisait tard et que ce n’était plus possible. Tout s’est passé dans un climat apaisé. Il m’a répondu calmement », répond Moussa Dadis.

Revenant à la charge, l’avocat lui demande s’il n’avait pas jugé utile d’appeler un autre leader. « Je n’ai contacté aucun leader après lui. Parce qu’il faisait tard. J’ai repris mon sommeil et je n’avais plus besoin d’appeler un autre », répond à nouveau l’ancien président du CNDD

Me Tafsir l’interroge aussi au sujet de la réunion des officiers qui a eu lieu au siège de l’Etat-major. « Je n’étais pas au courant ».

L’avocat de s’étonner alors de cette réponse. « Comment pouvez-vous expliquer que vous ne sachiez que cette réunion, alors même que vous étiez le commandant en chef des forces armées », demande-t-il ?

Réponse de Moussa Dadis : Je n’ai pas de réponse à cette question.

Fodé Soumah