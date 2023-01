Dîner de nouvel an à New York : la fête fut belle avec l’union Fouta

A l’instar du reste du monde, la communauté guinéenne de New York (USA) ne s’est pas fait compter l’avènement du nouvel an. En tout cas, les membres et invités de l’union Fouta à New York peuvent bien le témoigner, tellement que la fête organisée à leur honneur et pour leur plaisir fut belle.

Pour la petite histoire, il s’agit d’un dîner annuel organisé par Union Fouta à New York depuis 2016. L’initiative née du souci des responsables de l’organisation de soutenir l’entreprenariat Guinéen dans la zone a suscité un si grand engouement que l’événement est devenu, en plus, une occasion de grandes retrouvailles et d’amusement au tour des plats typiquement Guinéens. C’est NYAAMA JALA.

L’année 2020 a été la seule exception à ces traditionnelles retrouvailles festives, à cause de la pandémie du covid-19 dont le monde peine à se débarrasser encore d’ailleurs.

Pour revenir, l’événement de cette année qui était visiblement très attendu, il faut dire qu’il a mobilisé près de 300 personnes. Des Guinéens de tous bords, venant des associations de la société civile et des structures politiques. Sans oublier les leaders politiques dont Aliou Bah, président du Mouvement Démocratique Libéral (MoDel).

Une fête bien réussie dont le mérite revient aux membres et responsables de tous les organes de Union Fouta sous la direction de son nouveau président, M. Alpha Oumar Diallo. Ils peuvent se féliciter de la joie procurée aux ressortissants guinéens de New York et d’ailleurs qui, sans doute, disent déjà vivement 2024 et le prochain dîner de Union Fouta, non seulement à New York mais aussi à Indiana où le Bureau de Union Fouta Indiana a organisé son premier Nyaama jala.

En attendant, bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes !

T. Diallo