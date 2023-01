KANKAN : vers la mise en place d’une plateforme multi-secteurs contre les accidents de circulation

En prélude à la célébration du festival des solidarités, le collectif des organisations de la société civile pour l’action citoyenne, comme elle l’a fait l’année dernière, s’emploie à sensibiliser en vue de minimiser les risques liés aux accidents de circulation. La plate-forme qui regroupe plusieurs ONG de la région de Kankan a ainsi tenu, le week-end dernier, une rencontre d’échanges entre les différents acteurs du domaine des transports de Kankan.

C’est le siège du CECOJE Kankan qui a servi de cadre à la rencontre, avec au menu la mise en place d’un cadre de concertation multi- acteurs. Bangaly Sylla, coordinateur régional de ce collectif croit qu’une fois cette plate-forme mise en place, on saura mieux faire face aux nombreux accidents de circulation dans la région de Kankan. « Nous avons déjà eu une rencontre avec les acteurs du transport l’année passée et, il y a eu des recommandations. Cette fois-ci, on s’est dit qu’il ne fallait pas se limiter à ce niveau. D’où l’idée de la création d’un cadre de rencontre périodique des acteurs pour discuter de la problématique dans notre juridiction. Cela peut changer beaucoup de choses. Ensemble, on va discuter et aller vers le renforcement des capacités sur le codes de la route. Chez nous ici, la récurrence des accidents est due à plusieurs facteurs notamment par des usagers de la route qui ignorent des éléments basiques du code de la route. Nous, en tant que société civile, nous voulons accompagner les acteurs dans la concrétisation de cette initiative », indique le coordinateur régional.

Participant à la rencontre, Aly Badra Diakité, secrétaire administratif du syndicat SIFOG a prié pour que l’initiative de concrétise. En effet, selon lui, la plateforme participera de la conscientisation des chauffeurs. « Cette plate-forme va beaucoup nous appuyer dans nos activités. Elle sera une opportunité pour sensibiliser nos membres, parce que notre souci est de diminuer le taux d’accidents », précise le syndicaliste.

Les efforts du Collectif sont salués par ailleurs par le commandant Penda Frigui Touré du commissariat urbain « J’ai hâte que cette dynamique voit le jour à Kankan », avoue-t-il. Mais en attendant, « il faut que les usagers évitent l’excès de vitesse, respectent le code de la route et portent les casques », invite-t-il.

Au terme de la rencontre, les acteurs du transport se sont donnés rendez-vous le 4 février pour meubler le bureau et permettre à d’autres d’intégrer ladite plate-forme.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com