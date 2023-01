LIBERTE DE REUNION : l’ANAD « dénonce » l’inculpation d’Abdourahmane Sano

La convocation puis l’inculpation d’Abdourahmane Sano indignent l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) de Cellou Dalein Diallo. Ce mardi 10 janvier, la coalition à la tête de laquelle se trouve l’ancien premier ministre, s’est fendu d’une déclaration dans laquelle elle dénonce les poursuites à l’encontre de l’ancien coordinateur national du FNDC. A ses yeux, ces poursuites « constituent une violation manifeste du droit fondamental à la liberté de réunion et d’association consacré » par la Charte de la Transition et les instruments internationaux ratifiés par le pays.

Si le président Mamadi Doumbouya avait promis que la justice serait la boussole, l’ANAD estime que cette dernière « est vite retombée dans les dérives autoritaires du passé ». Au-delà, selon les partis membres de l’ANAD, les autorités se rendent coupables de « dérives autoritaires » dont les illustrations sont, entre autres : la remise en cause des droits et libertés fondamentaux « droit de manifester, libertés d’expression, de réunion et d’association) ; la détention arbitraire de leaders politiques et de la société civile et l’exil forcé de certains d’entre eux.

A toutes ces « violations graves et récurrentes des droits humains » et à « l’instrumentalisation de la justice en vue de museler toute opposition à la gestion unilatérale de la Transition » par le CNRD, l’ANAD réserve une condamnation énergique.

Enfin, Cellou Dalein Diallo et ses camarades de l’ANAD appellent leurs militants ainsi que tous les Guinéens « épris de liberté et de justice » à « se mobiliser pour défendre nos droits et libertés et nos acquis démocratiques ».

Ledjely.com