CONAKRY : l’artiste Lil Saako se dit victime du vol de plus de 200 millions GNF

Depuis qu’elle a été rendue publique hier, l’info ne cesse de défrayer la chronique, suscitant au passage interrogations et commentaires, en particulier sur les réseaux sociaux. L’artiste Lilo Saako via ces mêmes réseaux sociaux, a annoncé avoir été lesté d’un montant de plus de 200 millions GNF. L’auteur de la chanson à succès ‘’Zapata’’, photos à l’appui, dit les voleurs ont cassé les vitres de son véhicule, avant de s’emparer du sac qui contenait l’argent. Les faits se seraient déroulés à Nongo, dans la commune de Ratoma.

« Le phénomène de banditisme est devenu récurent dans le pays, hello la famille, je viens d’être victime de vol, le malfrat a cassé la vitre de ma voiture et a pris un sac contenant plus de 200 millions de francs Guinéen. Dommage », a posté l’artiste sur les réseaux sociaux.

Mais dans les réactions, l’artiste n’a pas nécessairement à la compassion et à la solidarité qu’il espérait. Certains interrogeant la pertinence de garder un tel montant sur soi, avec toutes les technologies bancaires qui s’offrent aujourd’hui aux citoyens. Une critique à laquelle l’artiste rétorque qu’il venait en fait de retirer l’argent à Kipé. Ce serait, une fois arrivés à Nongo que lui et son épouse sont descendus du véhicule pour déposer un colis chez les parents de cette dernière. Alors que la voiture était garée, dit-il, tout au plus à environ 20 m de la demeure de ses beaux-parents, c’est sa femme qui aurait entendu le bruit de la brisure des vitres. Elle accourt mais arrive trop tard. Selon Lil Saako, elle a juste eu le temps d’entre-apercevoir les voleurs qui s’enfuyaient sur une moto.

D’autres commentateurs mettent alors en cause la naïveté de l’artiste. Comment, se fait-il en effet, selon eux, que l’artiste n’ait pas le réflexe de descendre avec son sac, en sachant que celui-ci contenait un tel montant ?

Bref, il faut dire qu’on a qui ne croient pas encore à l’annonce de Lil Saako. Quelques-uns y voyant une manœuvre dont l’objectif serait pour lui d’obtenir un répit de la part de créanciers auxquels il doit à la suite de son récent concert.

Fodé Soumah