BANQUE : La Société Générale s’offre un siège national en Guinée

La société générale Guinée a inauguré ce jeudi 12 janvier 2023, son siège national sis à Coleah dans la commune de Matam. Des locaux qui ont coûté quelques 21 millions d’euros. La cérémonie a mobilisé les membres du gouvernement et les acteurs du secteur bancaire guinéen.

Après 22 années à l’immeuble Boffa, dans la Cité des chemins de fer, la Société Générale s’installe dans ses nouveaux locaux. Un nouveau siège qui, à en croire les responsables de la banque, incarne les ambitions qu’elle nourrit pour la Guinée. En effet, la construction de ce nouveau siège s’inscrit dans la vision du Groupe qui est de construire une relation de confiance durable et responsable dans les pays où il est implanté en Afrique, et jouer pleinement son rôle dans le développement économique et social des pays.

Par ailleurs, indiquent les responsables, grâce à la conception moderne de siège national, proposant des espaces structurés et dédiés, et à la mise à disposition de moyens technologiques de pointe, la banque souhaite offrir à ses collaborateurs un cadre confortable de travail où il fait bon vivre, et un environnement agréable de réception pour ses clients et prospects.

Le nouvel édifice installé à Coleah sur la route nationale du Niger s’étend sur 7.505,16m2 et peut accueillir plus d’une centaine de collaborateurs. Des espaces de travail privilégiant le « co-working » aux espaces de détente et de restauration (cantine, salle de sport, salle de prière), tout a été pensé pour favoriser un environnement stimulant et dynamique.

Pour Chérif Dramé président du Conseil d’Administration de la Société générale Guinée, après 35 ans dans le pays, la banque « se devait de se doter d’un siège social digne de ce nom ». Au sujet de l’édifice lui-même, le PCA estime qu’il « apporte de la fierté aux clients et aux collaborateurs ». Et même le pays tout entier, selon lui, a de quoi être fier de ce siège. « Parce qu’il contribue à l’embellissement de la ville surtout le quartier Coleah ».

Le directeur général de la Société Générale Guinée, de son côté, en a d’abord profité pour assurer les autorités que la banque remplira son rôle de financement de l’économie du pays, via les projets de ses clients mais aussi en avec l’accompagnement de la réalisation du programme de la transition à travers les projets d’infrastructures dont le pays à légitimement besoin. S’adressant ensuite aux clients, Thierno Ibrahima Diallo leur dit : « Ce siège va abriter vos serviteurs. Vous y serez accueillis avec bienveillance, pour bénéficier d’accompagnements et de services bancaires de qualité. C’est avant tout votre maison. Nous vous promettons de vous placer au cœur de nos préoccupations. En le faisant, nous plaçons l’homme, la croissance et les valeurs au centre de nos activités. C’est ce que nous nous engageons à perpétuer »

Présidant la cérémonie, au nom de son homologue de l’Economie, des Finances et du Plan, le ministre du Budget note que l’inauguration de ce siège coïncide parfaitement avec la vision des autorités du pays. « Nous sortons du conseil des ministres où une des instructions était de veiller à la construction par les grandes entreprises de leur siège social à Conakry et à l’intérieur du pays. C’est dire que la société générale est dans l’esprit de la transition ».

