Felix Ackebo nommé Représentant de l’UNICEF en Guinée

CONAKRY, le 13 Janvier 2023 – Félix Ackebo a officiellement pris fonction en tant que Représentant du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance en Guinée.

« Je suis heureux de prendre fonction en tant que Représentant de l’UNICEF en Guinée où j’ai déjà travaillé de nombreuses années. Je serai engagé à développer des partenariats gagnant-gagnant avec les autorités nationales et locales, les agences sœurs du Système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers et la société civile guinéenne. Je mettrai toute ma détermination au service du bien-être des enfants, des adolescents, des mères et des familles les plus vulnérables », a déclaré Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée.

« Les services essentiels de santé, d’éducation et de protection de l’enfant ont été perturbés ces dernières années, notamment par la pandémie de la COVID-19. Je m’engage à consolider les acquis de l’excellente coopération qu’entretient l’UNICEF et le Gouvernement guinéen, à renforcer nos programmes de développement et à poursuivre nos efforts de réponses aux urgences afin de permettre à chaque enfant de grandir, de s’épanouir et de développer son plein potentiel », a-t-il ajouté.

Avant de rejoindre la Guinée, Félix Ackebo était Spécialiste Principal des urgences au sein du Bureau des Opérations d’Urgence au siège de l’UNICEF à New York de 2021 à 2022. De nationalité ivoirienne, il a précédemment occupé les postes de Représentant Adjoint puis Représentant par intérim de l’UNICEF au Mali et a été Représentant Adjoint pour l’UNICEF au Niger et en Guinée.

Félix Ackebo a intégré l’UNICEF en Côte d’Ivoire en 1998 puis a rejoint la mission de l’UNICEF en Ouganda comme Spécialiste pour la Protection de l’Enfant en 2006. Il a poursuivi sa carrière en République Démocratique du Congo où il s’est spécialisé dans les réponses d’urgences humanitaire dans l’Est du pays en devenant Chef du Bureau de l’UNICEF à Goma. Il est titulaire d’un Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Anthropologie de l’Université d’Abidjan en Côte d’Ivoire et d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en Gestion des Ressources Humaines de l’Université de Grenoble en France.