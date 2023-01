EDUCATION : avec l’appui de l’Unicef, la Guinée expérimente la plateforme Learning Passport

Dans le cadre du renforcement du système éducatif guinéen en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles élémentaires du pays, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) en partenariat avec le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, a procédé ce vendredi 13 janvier 2023 au lancement officiel de la plateforme LAERLING PASSPORT pour la zone spéciale de Conakry. Pour cette cérémonie officielle, c’est l’école primaire Gbessia port 1 dans la commune de Matoto, qui a servi de cadre.

Pour la circonstance, de grandes personnalités étaient présentes. Parmi elles, on avait le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation et plusieurs cadres de son département, dont ceux de l’INRAP, les responsables en charge de l’éducation au niveau de commune de Matoto et bien évidemment, le représentant par intérim de l’UNICEF en Guinée.

C’est au directeur communal de l’éducation de Matoto qu’il est revenu tout d’abord de donner la description de la plateforme Learning Passport. En français, cela signifie ‘’Passeport de l’apprentissage’’ et il s’agit, selon Sékou Kaba, d’une « plateforme technologique mobile permettant un apprentissage flexible et de haute qualité, qui permet un accès continu à une éducation de qualité. Cet outil numérique possède un avantage incommensurable surtout pour les élèves et enseignants évoluant en zone rurale souvent défavorisés en termes de support pédagogique ».

Durant quatre mois de travaux dans deux écoles pilotes de Conakry (Ratoma centre et Gbessia port1), l’INRAP avec l’appui de l’UNICEF va procéder à l’évaluation de l’accessibilité des élèves et des enseignants à la plateforme Learning Passport en vue d’apprécier leur capacité à exploiter les contenus numériques de celle-ci. « Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire s’est engagé avec l’appui de l’Unicef et d’autres partenaires techniques et financiers à travailler à l’amélioration de la qualité des apprentissages. En offrant aux élèves et enseignants des opportunités d’apprentissage en présentiel par l’introduction des innovations technologiques dans le système scolaire. La plateforme Learning Passport constitue une opportunité d’introduire dans les écoles des technologies innovantes pour la qualification des enseignements et des apprentissages des élèves. Mon département à travers la plateforme Learning Passport envisage de vulgariser des contenus pédagogiques (manuels scolaires, guides pédagogiques, fiches d’activités) au bénéfice des élèves et enseignants qui seront rendus disponibles à tout moment et à tout lieu via les tablettes. C’est en cela que l’expérimentation de cette plateforme s’avère très importante avant de passer à l’échelle », déclare, pour sa part, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Guillaume Hawing.

Le représentant par intérim du Fonds des Nations unies pour l’enfance en Guinée (Unicef Guinée), Dr. Adama Ouedraogo, en profite pour réitérer la disponibilité et la détermination de son institution à accompagner le gouvernement dans toutes ses initiatives en lien avec l’éducation des tout-petits. Pour ce qui est de l’utilisation du Learning Passport, son introduction envisagée comme un support d’apprentissage relève des enseignements tirés de la Covid-19. « La pandémie de la Covid-19 et la maladie à virus Ebola, ont mis en lumière la fragilité d’une éducation uniquement basée sur le présentiel et la nécessité d’investir dans des services de formation en ligne pouvant répondre à des situations de crise, mais aussi être utilisés comme complément de l’enseignement dispensé en classe », indique à ce sujet le représentant par intérim de l’Unicef en Guinée. Et c’est, selon Dr. Ouédraogo, sur la base de ce constat que « le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, s’est engagé dans la digitalisation administrative et pédagogique. Cet engagement s’est concrétisé à travers l’élaboration d’une feuille de route avec l’appui technique et financier de l’UNICEF ».

Au sujet même de la plateforme Learning Passport, Dr. Adama, conclut : « La plateforme Learning Passport est un outil précieux pour les élèves, les enseignants, les structures et organisation du secteur de l’éducation en Guinée. Elle permettra d’améliorer les enseignements et les apprentissages et de valoriser les compétences et les connaissances acquises de manière formelle ou informelle ».

Aminata Camara