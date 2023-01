TRANSITION : des militants du RPG se mobilisent contre le CNRD à Paris

Des militants et sympathisants du RPG-arc-en-ciel Europe ont manifesté ce samedi 14 janvier, Place de la République à Paris pour exiger la libération des détenus politiques et le retour à l’ordre constitutionnel.

Ils étaient plus de 500 militants et sympathisants du parti déchu du pouvoir le 5 septembre 2021, venus de plusieurs pays de l’Europe notamment la France, la Belgique, la Hollande, la Grèce l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, pour protester contre ce qu’ils qualifient de dérives dictatoriales de la junte au pouvoir.

Pendant plus de quatre heures et sous une fine pluie, ils ont scandé des propos hostiles au CNRD et à son président. L’ancienne coordinatrice du parti n’a pas voulu se faire conter l’événement. Hadja Natou Chérif, Jean Paul Kasengé panafricaniste congolais et autres personnalités politiques sont venus grossir les rangs des manifestants

Pour rappel, plusieurs personnalités politiques de l’ancien parti au pouvoir et autres acteurs de la société sont incarcérés à la maison centrale de Conakry depuis des mois sans le moindre jugement.

