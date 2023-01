KANKAN : il l’attire avec un pseudo-anniversaire et la viole

Les faits se sont produits le samedi dernier au quartier Bordo. SK, élève de la 10ème année au lycée régional Almamy Samory Touré de Kankan été violée par un autre élève de la même école. La scène s’est déroulée dans un endroit isolé dans les bandes de 22 heures. Le présumé violeur a été présenté hier lundi à la presse.

Elle était censée prendre part à un anniversaire des plus festifs. Qui plus est, celui de son présumé violeur. Pour SK, cette fête-là est désormais irrémédiablement associée à un cauchemar. La victime étant âgée tout juste de 18 ans, le caractère mineur ne peut pas être invoqué comme un facteur aggravant. Tout de même, le jeune qu’on accuse d’avoir commis le viol aurait menacé sa victime avec une paire de ciseaux. « Il m’a demandé de l’accompagner à son anniversaire afin de se venger de sa copine qui venait de la trahir. Je ne voulais pas le faire, mais il a supplié ma grande sœur auprès de qui il a plaidé pendant une vingtaine de minutes. Cette dernière a accepté et la nuit, il est venu me chercher. Arrivé à l’hôtel Nankon où son soit disant anniversaire était prévu, il a dit à ma copine avec laquelle j’étais partie de nous attendre pour que je parte porter l’uniforme qu’il avait prévu pour sa copine. Il m’a dit que ce n’était pas loin du lieu. Il a tourné avec moi pendant des minutes et m’a envoyé dans un endroit isolé où il a abusé de moi à deux reprises », explique la victime.

Devant les hommes, Moussa Mara, le mis en cause, reconnait les faits invoque la clémence de l’Oprogem : « Je devrais même être dans une salle d’évaluation ce matin. Je regrette énormément cet acte, qu’on me pardonne », supplie-t-il.

Le responsable régional de l’Office de protection des mœurs a promis de transmettre le dossier au niveau des services de la justice.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com