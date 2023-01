DOMICILES DE CELLOU & SIDYA : « Les deux procédures sont pendantes devant le TPI de Dixinn »

Ce mercredi 18 janvier 2023, en marge de la conférence de presse de la Direction générale du patrimoine bâti public portant sur le bilan et les perspectives du service, l’Agent judiciaire de l’État s’est prononcé sur l’évolution du dossier judiciaire consécutif à la démolition de l’ex-domicile de Cellou Dalein Diallo et au déguerpissement de Sidya Touré du sien, au motif que la première était propriété de l’Etat et que la seconde, était construite sur un domaine de l’Etat. En gros, selon Mohamed Sampil, les deux affaires sont pendantes devant le TPI de Dixinn, vu que les deux anciens PM avaient décidé de les judiciariser.

« Ce n’est pas le patrimoine bâti public qui doit être assigné, c’est plutôt l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat », a tout d’abord tenu à clarifier Mohamed Sampil. Et à date, poursuit-il : « les deux procédures sont pendantes devant le Tribunal de première instance de Dixinn ».

Au sujet de la lenteur que certains dénoncent dans la conduite des procédures, l’Agent judiciaire de l’Etat d’expliquer : « Les procédures statuant sur les questions de propriété sont quelques fois méticuleuses. Et quand ça concerne l’État, le juge ne peut se prononcer qu’après que le dossier a été communiqué au ministère public pour les observations. Et ces dossiers sont à date au ministère public et nous attendons les observations », assure-t-il.

Si Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré sont forts des éléments de leurs dossiers respectifs, du côté de l’Etat non plus, on ne se repose pas sur ses lauriers. « L’État a déjà constitué ses avocats pour préserver ses intérêts. Lorsque nous prendrons connaissance de ces observations, nous allons voir si elles requièrent des observations à notre tour, avant de demander le juge saisi de mettre l’affaire en délibérée et de se prononcer à la date. Ça c’est valable pour ces 2 parties », promet Mohamed Sampil.

Fodé Soumah