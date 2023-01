FOOTBALL : le Milo de Kankan remporte le derby de la savane

C’est un M’ballou Mady Diakité Glao de Kankan plein à craquer qui a accueilli ce 21 janvier le plus match le plus attendu de la savane. L’ashanti Golden Boys de Siguiri recevait les bleus et blancs du Milo football club de Kankan. Au terme du match, ce sont les poulains de Mamadouba Sylla Gaucher qui ont de nouveau montré leur suprématie sur ceux de Kaïn Camara. Le score final de ce match de la treizième journée de la ligue 1 Guico-pres s’est soldé sur le score de 3 buts à 1 en faveur du Milo.

C’est pourtant les joueurs de la SAG de Siguiri qui a ont marqué en les premiers dès la 26ème minute, grâce Aboubacar Camara. Mais après avoir raté plusieurs occasions notamment dans le dernier quart d’heure, l’équipe de Siguiri sera punie dans les temps additionnels de la première période par un but inscrit de la tête par Seydouba Bangoura. Score à la mi-temps, un but partout.

Au retour des vestiaires, le Milo va rapidement reprendre le devant avec le second but inscrit à la 47ème minute, par l’entremise de Mamadou Saliou Sow. Touchés dans leur orgueil et résolus à égaliser, les joueurs de Siguiri encaisseront le but du break à la 66ème minute par le N°38 de Milo, Seydouba Bangoura qui signait ainsi son doublé de la rencontre.

Avec cette nouvelle victoire, le Milo football club de Kankan totalise désormais 23 points et occupe provisoirement la 4ème place du championnat national ligue 1 Guico-pres, juste derrière les géants Horoya, Hafia et l’académie Soar.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com