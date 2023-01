Coyah : des canettes du jus ‘’24h Energy’’ saisies par les autorités

Après la mesure d’interdiction, on passe à la mise en œuvre de la décision. En application de note circulaire du ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, les autorités préfectorales de Coyah ont lancé le week-end dernier, le processus de retrait des jus de marque ‘’24h Energy’’ des rayons des boutiques et magasins. Déjà, plus 12 000 packs ont été saisis.

A en croire le directeur préfectoral du Commerce, de l’Industrie et des PME, son service et celui de l’Office national de contrôle qualité (ONCQ) ont mené plusieurs ratissages. « Une saisie de 12535 packs a été faite dans six magasins dans la zone de Gomboyah et Fassiah ». Almamy Nabé rappelant au passage que la santé de la population est l’enjeu principal de l’opération. Il promet en conséquence une traque sans concession des produits interdits par les autorités dans la zone de Coyah.

A rappeler que la mesure d’interdiction résulte d’une insuffisance de bonnes pratiques d’hygiène de l’entreprise importatrice des jus en question. Insuffisance elle-même mise en évidence par un rapport d’analyse de l’ONCQ.

Fodé Soumah