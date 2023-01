KANKAN : le marché Sogbè enfin inauguré

Après plusieurs mois de revendication, les vendeuses du marché Sogbè viennent de voir leur vœu exaucé. Le nouveau marché bâti sur un espace de 800 m2 a en effet été inauguré hier lundi 23 janvier par les autorités locales. La cérémonie d’inauguration a connu une présence massive des femmes vendeuses.

Sans cesse reporté, le marché de Sogbè construit avec le financement de l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC) a été mis à la disposition des vendeuses et vendeurs devant s’y installer. Des futurs occupants qui ont accueilli la cérémonie d’inauguration d’hier avec beaucoup de joie et un sentiment de soulagement. Tant l’attente a été longue et la remise incertaine. Certaines des vendeuses en étaient d’ailleurs si contentes qu’elles en ont profité pour battre campagne pour le maire actuel de la commune urbaine de Kankan. « C’est nous qui avons choisi Kolofon comme maire. Nous voulons qu’il continue à diriger car il connait bien nos préoccupations. C’est l’homme de la situation », a ainsi plaidé Saran Fofana.

Curieux retournement de veste, car les mêmes femmes dénonçaient la semaine dernière l’incapacité du même maire honorer la confiance placée en lui. Mais le maire Kolofon préfère capitaliser l’instant. Menacé au même titre que tous les autres maires par le ministre de l’Administration du territoire, il en profite pour faire de nouvelles promesses. « L’ANAFIC nous a aidé à construire 63 boutiques, 3 hangars, 2 forages et 12 toilettes. Au terme des travaux, on a constaté quelques manquements et avec nos propres moyens, on a fait 30 autres magasins, et on a clôturé la cour du marché. Aujourd’hui, on a un projet pour les marchés de Kankan. Un montant de 3 milliards GNF est déjà disponible dans ce cadre », annonce Mory Kolofon Diaité, sans néanmoins aller dans les détails.

Jadis très décrié, le maire de Kankan est manifestement dans une opération de charme, alors que la date fatidique du 18 février, arrive à grands pas.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com