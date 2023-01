GUINEE : Emergence Mag annonce les couleurs de sa cérémonie distinction

Ce mercredi 25 janvier 2023, à travers une conférence de presse qu’ils ont animé à la maison de la presse sise à la Minière, les responsables du magazine d’information économique ‘’Emergence’’ ont annoncé les couleurs de la première édition de l’évènement ‘’Emergence Magazine Awards’’. Cérémonie dont la vocation est de célébrer les investisseurs et plus largement les acteurs du monde économique et financier qui font bouger la Guinée. Pour cela, des récompenses seront décernées à des dirigeants d’entreprises, mais aussi à des institutions qui s’illustrent par des réformes novatrices en Guinée et en Afrique.

Au menu de cet événement qui débutera le 8 mars prochain, deux panels sont prévus pour la première journée. Panels à la faveur desquels près de 500 personnalités échangeront sur les enjeux de l’économie guinéenne post-Covid-19 et en période de transition. La deuxième journée du 9 mars 2023 sera, quant à elle, réservée à la remise proprement dite des distinctions aux lauréats désignés par un jury. Au total, 10 catégories de prix seront décernées. Dans chaque catégorie, cinq entreprises ou personnalités seront en compétition. Les catégories sont les suivantes :

Prix de la Meilleure Banque commerciale de l’année

Prix de la meilleure Compagnie d’assurance de l’année

Prix de la meilleure Compagnie minière

Prix du Chef d’entreprise de l’année

Prix Émergence de l’innovation technologique

Prix de la Startup de l’année

Prix Emergence de la recherche scientifique

Prix de la meilleure entreprise de l’année

Prix Emergence de le femme entrepreneure

Grand Prix Emergence

Selon le président du comité d’organisation, l’idée de l’évènement ‘’Emergence Magazine Awards’’ résulte du constat qu’une telle cérémonie manquait en Guinée. Dans « d’autres pays comme le Maroc, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal, ce sont les médias sérieux qui organisent ces genres d’événements », indique en effet Lamine Mognouma Cissé.

C’est pour cette raison qu’il a d’ailleurs tenu à préciser que dans le but de donner plus de crédibilité à cet événement de distinction, tous les acteurs et entreprises compétiteurs sont exclus de la liste des bailleurs de fonds. « Nous voulons que ce soit un rendez-vous de tous les ans ici en Guinée. Cette année est une expérimentation. Les années à venir, bien évidemment, on va voir l’Afrique et ailleurs. Nous serons forcément contraints d’aller ailleurs dans les années à venir. C’est notre ambition », a fait savoir Mognouma, par ailleurs administrateur général du magazine ‘’Emergence’’.

Par ailleurs, conclut-il, ‘’Emergence Magazine Awards’’ offrira un espace privilégié de rencontres et d’échanges entre l’administration et le secteur privé.

Aliou Nasta