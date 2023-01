EDG : la Direction générale s’engage sur la voie de la certification ISO 9001 version 2015

Electricité de Guinée (EDG) se veut être une entreprise publique à la pointe de la modernité et de la performance. C’est dans ce cadre que la Direction générale a procédé ce mercredi 25 janvier 2023 au lancement du projet de mise en œuvre de la démarche qualité et la certification ISO 9001 version 2015. Cette rencontre a mobilisé autorités, partenaires, travailleurs et membres de la Direction générale.

A l’occasion, le consultant certifié IRCA sur la norme ISO 9001 version 2015, Anselme SAM est revenu sur les avantages de la certification pour EDG. Selon lui, cette démarche permettra à Electricité de Guinée de « démontrer que la façon de travailler d’EDG aboutit à la satisfaction du client dans toutes ses attentes », a-t-il indiqué. Puis d’ajouter que « c’est une norme qui va faire progresser la structure et surtout améliorer la santé financière mais également permettre de réduire drastiquement le coût de l’électricité ».

Ce projet vers la certification ISO 9001 version 2015 va se dérouler sur une période de 3 ans. C’est pourquoi dans son discours de circonstance, le Directeur général de la Guinéenne d’électricité a indiqué que la « démarche qualité ambitieuse » et vise à « concilier les attentes des consommateurs, des aspirations des employés et les exigences de l’Etat pour assurer le développement harmonieux de notre entreprise », a soutenu Laye Sékou Camara. Autre but recherché à travers cette certification ISO 9001 version 2025 ? C’est de rendre « EDG compétitive sur le marché sous-régional de l’électricité », a ajouté le Directeur général avant d’inviter les travailleurs à mettre tout en œuvre pour l’aboutissement de ce projet.

Présent à la rencontre, le conseiller à l’énergie du ministère de l’Energie et des Hydrocarbures, Youssouf Diaby, a exhorté les uns et les autres au « sérieux » dans l’identification des tenants et les aboutissants qui favorisent l’atteinte des objectifs visés.

Le lancement du projet de mise en œuvre de la démarche qualité et la certification ISO 9001 version 2015 est aussi salué par les partenaires de l’entreprise publique. S’exprimant au nom de l’Union des consommateurs de Guinée, Ousmane Keita, s’est réjoui de cette volonté d’emmener « EDG vers la qualité ».

Avec cette démarche, EDG va devenir la seconde entreprise publique certifiée en République de Guinée après l’ACGP (Administration et Contrôle des Grands Projets).

A préciser que la norme ISO 9001 est une des références dans le domaine du management de la qualité. Elle est destinée à toute entreprise, PME ou TPE, quel que soit son secteur d’activité. À ce jour, on compte plus de 1 million d’entreprises et d’organismes certifiés ISO 9001 répartis à travers 170 pays. EDG s’engage résolument à s’arrimer à cette longue liste des entreprises certifiées.

N’Famoussa Siby