SWEDD-Guinée : remise d’un important lot d’équipements aux ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional d’Autonomisation des Femmes et Dividende démographique au Sahel (SWEDD), la ministre du Plan et de la Coopération internationale a présidé ce mardi 24 janvier la cérémonie de remise des équipements aux ministères de mise en œuvre du projet. Un geste rendu possible grâce au soutien des partenaires techniques et financiers de la Guinée notamment la Banque mondiale.

Lancé le 20 mai 2020, le volet guinéen du projet SWEDD intervient dans les domaines liés à la santé familiale, à l’autonomisation des femmes, à la scolarisation de la jeune fille, au développement des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il touche à plusieurs ministères : santé, éducation, promotion féminine, jeunesse.

C’est pourquoi, entré dans sa phase opérationnelle, le projet vient en appui à ces départements ministériels en vue de l’atteinte des résultats escomptés. C’est dans ce cadre qu’une cérémonie de remise d’un important lot d’équipements (13 véhicules tout terrain, 230 motos, du matériel informatique, des kits scolaires…) a lieu ce mardi 24 janvier 2023.

A l’occasion, le coordinateur de SWEDD Guinée a rappelé que le projet une opportunité pour le pays « d’accroître l’autonomisation des femmes et des filles » en particulier dans les zones les plus vulnérables « notamment dans les régions de Kankan, Faranah et Labé en retardant le mariage et la grossesse jusqu’à l’âge adulte », a déclaré Mamadou Safaiou Bah.

Le projet SWEDD Guinée est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 60 millions de dollars US. Présent à la cérémonie de remise des équipements aux départements impliqués dans la mise en œuvre du projet, Nestor Koffi, représentant de la Banque mondiale a insisté sur la nécessité que ces équipements prennent en compte tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. « Nous voudrions qu’à travers ces équipements, les acteurs qui sont sur le terrain qui vont faire le travail, les ONGs qui vont s’impliquer, que personne ne soit oublié et mis de côté », a-t-il martelé.

Dans sa première phase, le projet SWEDD Guinée va toucher 3 régions (Labé, Kankan et Faranah) soit 14 préfectures, 153 CRD. Mais en raison des nobles objectifs qu’il poursuit, la ministre du Plan, Rose Pola Pricemou, au nom du gouvernement, plaide pour l’extension du projet à toutes les villes de la Guinée, dans sa prochaine étape.

Par ailleurs, la ministre a rassuré que les équipements mis à la disposition des départements sectoriels seront utilisés dans le cadre du projet en faveur de l’autonomisation des femmes. « Mon département ne ménagera aucun effort en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations guinéennes en général et celles des femmes et filles en particulier », a assuré la ministre du Plan et de la Coopération internationale.

Les bénéficiaires de ces équipements seront entre autres, les directions de l’administration, les équipes techniques de pilotage pour le suivi et la supervision des activités, les chargés de suivi-évaluation des directions préfectorales du Plan et développement et des inspections régionales du Plan et du développement économique, les points focaux au niveau déconcentré, les chefs d’établissement et enseignants.

N’Famoussa Siby