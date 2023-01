CONAKRY : l’Agence de communication Ouest Vision lance ses activités

Une nouvelle agence de communication voit le jour en Guinée. Il s’agit de ‘’Ouest Vision’’ qui a procédé ce jeudi 26 janvier au lancement officiel de ses activités par une conférence de presse animée à son siège dans la commune de Matoto.

Dans son discours de circonstance, Aminata Camara, présidente Directrice Générale donne les raisons de la création de cette nouvelle agence. En gros, l’idée part du fait que dans l’espace médiatique guinéen, « les arts et la culture intéressent peu certaines rédactions ». L’objectif serait donc de prendre en charge et combler ce vide. Dans un contexte où en Guinée, le monde médiatique est en pleine mutation, du fait de « l’intérêt des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs pour les contenus digitaux », selon la PDG.

Autour de Aminata, une jeune équipe essentiellement composée de journalistes et caméramans professionnels venus des médias privés en majorité. Au nombre de cette équipe, Fadama Condé, journaliste à Djoma TV et Directeur général de ladite agence. Il assure les prochains clients de l’agence de l’engagement que leurs requêtes seront prises en charge à leur entière satisfaction.

D’ores et dejà, l’agence dit disposer de l’expertise dans les domaines suivants :

Communication institutionnelle ;

Conception et production de spot (audiovisuel) dans toutes les langues de la Guinée ;

Documentaires ;

Reportages ;

Shooting ;

Production ;

Marketing ;

Management ;

Magazine ;

Emissions talkshow ;

« « Ouest vision’’ se veut une agence sérieuse et responsable qui traite de façons instantanée des informations culturelles, artistiques et touristique au niveau de son site d’information ebenepeople.com qui va mettre un accent sur la beauté dans les milieux minoritaires et marginalisés », précise la PDG Aminata Camara.

Fodé Soumah