Le père de Toumba pas opposé à ce que son enfant se marie avec l’artiste nigérienne Tichou

Après l’avoir promis à plusieurs reprises, Tichou, l’artiste nigérienne qui a chanté et rendu hommage à Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba, jugé par le tribunal criminel pour son implication supposée dans les massacres du stade du 28 septembre, est arrivée ce jeudi 26 janvier à Conakry. Quelques heures après avoir foulé le sol guinéen, accompagnée d’une délégation, elle s’est tout de suite dirigée vers le domicile familial de Toumba Diakité. Et c’est le père de ce dernier qui l’y a accueillie.

Interrogé par les journalistes qui ont couvert le déplacement de Tichou, colonel Mamadi Diakité, père de Toumba Diakité, a salué la visite. Il a particulièrement noté le sens qui sous-tend la distance parcourue entre Niamey et Conakry. La chanteuse ayant déjà marqué sa disponibilité en vue d’un mariage avec l’ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, le père de Toumba Diakité assure qu’il ne s’opposerait pas non plus à une telle union. « Si une fille a aimé mon garçon alors qu’elle ne l’a jamais vu et qu’elle vient de loin, je ne vais pas m’opposer. Surtout que ce n’est pas à cause de l’argent ou de la beauté qu’elle l’a aimé mais à cause de Dieu. Donc, je ne vais pas m’y opposer. Je crois que tout le monde veut que son fils soit le bien-aimé de tous », a indiqué colonel Mamadi Diakité, plutôt fier.

Mais si le refus venait plutôt de Toumba Diakité, son père assure qu’il s’en tiendrait au choix de ce dernier. « Dans ce cas, ils peuvent être frères et sœurs. Elle pourra être membre de la famille », tempère néanmoins le colonel à la retraite.

Mais en réalité, cette question n’a pas pour l’instant pas fait l’objet de discussion entre la famille de Toumba et son hôte de marque. Pour le moment, ils en sont restés aux salutations d’usage. Mais le colonel Diakité se fait déjà une idée de la chanteuse nigérienne. « Elle m’a l’air d’une fille très polie. De toutes les façons, nous allons causer », assure-t-il

En tout cas, si les sentiments que Tichou a exposés sur la place publique sont réels, le père de l’ex-aide camp de Dadis dit être prêt à faciliter les choses. Ce, en reconnaissance et pour le respect de ces sentiments. « Même si mon fils a 10 femmes, vu la distance, je ne ferais que les accompagner ».

Aliou Nasta