N’zérékoré : les organisateurs du Festival des arts de la Forêt annoncent les couleurs

La troisième édition du Festival des arts de la Forêt (FAF) est programmée du 3 au 5 février 2023 à N’zérékoré autour du thème : « Entreprenariat vecteur d’autonomie pour la jeunesse ». C’est le commissaire général de l’évènement qui l’a annoncé ce mercredi au cours d’un point de presse à Conakry.

On a davantage tendance à réduire le Festival arts de la Forêt (FAF) à ses dimensions culturelle et économique. Pourtant, « l’aspect social » est celui tient le plus à cœur les organisateurs. « L’édition passée, nous sommes parvenus à offrir six latrines à Kabeta, c’est la zone où chaque année il y a plus de 15 000 pèlerins qui viennent d’un peu partout en Afrique de l’ouest pour le pèlerinage chrétien. Cette année, nous allons offrir une école de trois salles de classes dans le village Môta, ce grâce à nos partenaires », promet Alice Doré, la commissaire générale de l’évènement. D’ailleurs dans le souci de réduire la pénibilité des femmes dans la laborieuse quête de l’eau potable, les initiateurs du Festival envisagent également d’offrir des forages à deux villages.

Au sujet de l’entreprenariat proclamé comme un vecteur d’autonomie pour la jeunesse, M. Doré le justifie par le fait que « si l’Etat forme, il ne peut néanmoins pas donner de l’emploi à tout le monde ». Du coup, le FAF prévoit des panels au cours desquels des entrepreneurs au riche parcours viendront échanger avec des jeunes évoluant notamment dans le secteur informel. L’idée étant que les premiers inspirent et boostent l’optimisme des seconds, de manière notamment à les convaincre de formaliser leurs activités.

Ainsi donc, durant les deux jours du Festival, outre les panels, il est prévu des conférences, des ateliers de formations, des dons aux communautés, des concerts et des visites des sites touristiques

Côté animation artistique proprement dite, il y a 3 plateaux (régional, national et international) avec la participation d’une vedette ivoirienne Roselyne Layo et Junior Barry, sans oublier le folklore.

Fodé Soumah