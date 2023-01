KINDIA : Enabel fait le point de son projet dédié au territoire du mont Gangan

L’Agence belge de développement (Enabel) a organisé ce jeudi 26 janvier 2023 un atelier de communication sur le niveau de mise en œuvre du projet ‘’Economie verte’’. Et à l’occasion, a procédé à la remise de matériels informatiques aux services déconcentrés de Kindia. Objectif ? Présenter les résultats des études complémentaires réalisées par le projet d’une part et d’autre part, contribuer au renforcement des capacités des services déconcentrés de l’Etat dans leurs rôles et responsabilités.

L’atelier de communication sur le niveau de mise en œuvre du projet ‘’Economie verte’’ dont la zone d’intervention est l’espace géographique portant le nom emblématique de territoire du mont Gangan, a connu la présence du gouverneur de la région, du préfet ainsi que celle des responsables régionaux et préfectoraux, notamment des services clefs du projet. Il faut dire que le choix de la zone d’intervention a été dicté par les atouts inestimables en termes de potentialités environnementales, agricoles et touristiques. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur de la région administrative de Kindia a appelé a appelé à l’implication effective de tous les acteurs dans la mise en œuvre des activités d’Enabel. Le succès des initiatives est à ce prix, insiste-t-il. « La gestion durable du mont de Gangan doit se faire de façon inclusive avec la participation effective de l’ensemble des parties prenantes (autorités administratives, communautés locales, élus locaux, structures techniques déconcentrées, organisations locales, opérateurs économiques) », souligne le général à la retraite Ibrahim Kalil Condé. Il rappelle de passage que le projet ‘’Economie verte’’, « vise la conservation et la valorisation des ressources naturelles tout en participant à une agriculture durable et respectueuse de l’environnement et à la promotion de l’entreprenariat dans les secteurs agricoles et écotouristiques ». Et par un message de reconnaissance que le gouverneur conclut son intervention : « J’adresse également mes vifs remerciements au royaume de Belgique qui a accepté de financer ce projet pour amener les communautés, autorités et acteurs locaux à mieux s’organiser pour la gestion durable du territoire du mont Gangan ».

Du côté de Enabel, le crédo des interventions est d’impliquer l’Etat guinéen à tous les niveaux. Mais le leitmotiv est surtout de faire en sorte que les services déconcentrés, en contact direct avec les populations à la base, soient mis dans des conditions leur permettant de s’acquitter de leurs rôles et responsabilités. C’est en tout cas le sens du message délivré à l’occasion par Anne Flahaut, Portfolio Manager de l’Agence belge pour le développement. « Le programme ‘’Entrepreneuriat’’ est composé de plusieurs interventions mais chacune d’entre elles travaille main dans la main avec les services de l’Etat. C’est à cette occasion aussi qu’il nous semble vraiment important de permettre ces services techniques de l’Etat d’exercer leurs missions au bénéfice des populations et des communautés de la région de Kindia et aussi d’assurer une qualité du service aux citoyens. Alors pour le faire, c’est vrai qu’il y a des aspects de renforcement des capacités, mais il y a aussi des aspects de cadre de travail notamment de disponibilité des matériels qui sont indispensables pour que ces différents services puissent exercer leurs missions. Pour Enabel, c’est important parce qu’on souhaite un ancrage territorial fort, on travaille main dans la main avec les différentes autorités et leurs services déconcentrés, les élus locaux également, les communautés et il nous paraissait important aussi quand on est ensemble de pouvoir s’assurer que chacun est en mesures de jouer sa partition », dit-elle.

A la suite de l’atelier de communication sur le niveau de mise en œuvre de l’intervention ‘’Economie verte’’, Enabel a aussi procédé à la remise des lots de matériels informatiques composés d’un ordinateur portable, onduleur, imprimante, de carton rame, de paquets d’agrafeuses, de chemises cartonnées et de rallonges, aux directions et inspections des services clés notamment, l’environnement, l’agriculture et le tourisme. Faisant partie des bénéficiaires, Mamaïssata Camara, directrice préfectorale de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat par intérim à Kindia, a salué le geste. « Nous sommes heureux à plus d’un titre et on remercie beaucoup l’Agence belge de développement (Enabel) à travers le gouvernorat et la préfecture. Ces équipements dont nous venons de bénéficier viennent au bon moment car nous avons hérité d’un bureau vide sans équipements. Donc, nous ne pouvons que les remercier pour cet appui et nous rassurons que ces matériels seront utilisés à bon escient », assure-t-elle.

A rappeler que le projet ‘’Économie verte’’ s’inscrit dans une logique de gestion intégrée et participative sur le territoire du mont Gangan des sites touristiques que sont : le lac de Samaya, le voile de la mariée, les chutes de Kilissi et de Tabouna.