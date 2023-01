AEROPORT DE CONAKRY : Fodé Oussou se moque du boucan qui a entouré le lancement du Wifi

Les autorités de la transition étaient fortement représentées à la cérémonie de lancement officiel du Wifi public à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, ce samedi 28 janvier 2023. Une forte mobilisation que Fodé Oussou Fofana, vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) trouve surfaite par rapport à l’évènement. « C’est pathétique », dénonce-t-il.

A l’occasion de l’Assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG, de ce samedi 28 janvier, le numéro 2 de la formation politique s’est copieusement moqué du bruit qu’il y a eu, selon lui, autour de l’inauguration du wifi dans l’espace de l’aéroport. Que des membres du gouvernement se mobilisent autour d’un événement aussi banal et ordinaire, à ses yeux, cela en dit suffisamment sur le niveau d’ambition des autorités de la Transition. « Je ne sais même pas depuis combien d’années on a le wifi ici et dans nos bureaux ? On a le wifi partout. Ce n’est pas un événement. On ne peut pas créer et aller inaugurer le wifi », fustige-t-il.

Du Wifi dans un aéroport, ce n’est qu’un droit enfin reconnu aux les passagers, dit en substance Fodé Oussou Fofana. « Qui a eu cette idée ? Qui veut prouver que la Guinée avance avec l’inauguration du wifi à l’aéroport ? C’est pathétique », raille-t-il encore.

Aliou Nasta