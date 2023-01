STADE DE NONGO : l’Etat n’exclut pas la résiliation de la convention avec Antonio Souaré

Avec le match des éliminatoires de la CAN 2023 que le Syli national de Guinée livrera le 20 mars prochain contre l’Ethiopie, la question de l’homologation du stade général Lansana Conté s’est retrouvé le jeudi dernier sur la table du conseil des ministres. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’Etat guinéen n’exclut aucune option. Y compris celle de la résiliation de la convention le liant à SAM GBM, la société de l’homme d’affaire et ancien président de la Féguifoot, Mamadou Antonio Souaré, dans le cadre de la gestion dudit stade.

C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a tout naturellement posé le débat au cours du conseil des ministres du jeudi 26 janvier 2023. Lansana Béa Diallo a informé le conseil que la Guinée risquait d’être contrainte de jouer son prochain match éliminatoire à l’étranger, dans la mesure où des « contraintes techniques » empêchent toujours l’homologation du stade général Lansana Conté de Nongo. Le compte-rendu ne le détaille pas. Mais les contraintes techniques dont il est question se rapportent notamment à « la pelouse et au fauteuil qui ne sont pas aux standards internationaux et à l’éclairage qui n’est pas de nature à permettre des matchs de nuit », nous rapporte un observateur.

Mais de toute évidence, les autorités guinéennes n’envisagent surtout pas l’éventualité que l’équipe nationale puisse jouer son prochain match contre l’Ethiopie dans un autre pays. Pour cela, l’Etat pourrait lui-même prendre en charge la correction des « contraintes techniques ». En tout cas, le Conseil des ministres instruit à l’Administration et contrôle des grands projets (ACGP) de « faire une étude de mise à jour pour la validation du montant ». Mais à l’occasion, il n’exclut pas non plus de rompre la convention le liant à la société de Mamadou Antonio Souaré. Ainsi, le conseil instruit-il au secrétariat général du gouvernement, de « se procurer de la copie de la convention pour donner son avis juridique sur la résiliation ou non de la Convention ». Résiliation ou non, cela dépendra donc de l’avis qui émanera du bureau d’Abdourahmane Sikhé Camara. En tout état de cause, il est impérativement demandé à l’Etat de « tout mettre en œuvre pour finaliser les travaux du stade Général Lansana CONTE de Nongo pour la tenue du match Guinée-Ethiopie et homologuer les deux stades de Conakry aux normes de la CAF et de la FIFA ».

Ledjely.com