Kankan : la question migratoire au cœur d’un atelier organisé par l’OIM

Après l’identification des Indicateurs de Gouvernance des Migrations (MGI) sur le plan National en 2020, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en collaboration avec Economist Impact (EI) a lancé depuis octobre 2022 le processus de consultation sur les IGM au niveau local. A l’image de certain pays de la sous-région, le choix est porté sur la ville de Kankan pour l’exercice du MGI au niveau local. Du 25 au 27 Janvier 2023 la ville de Kankan a abrité l’atelier de consultance regroupant les acteurs locaux intervenant sur les questions de migration dans la capitale de la région de la Savane. C’est précisément la salle de conférence de l’hôtel du Buffet de la gare qui a servi de cadre aux échanges.

C’est une trentaine de participants venus de la société civile, de la police, de la presse et des autorités locales qui a pris part à cet atelier. Durant les trois, les échanges ont tourné autour des moyens efficaces pour atténuer le phénomène de migration irrégulière qui a pris des proportions préoccupantes ces dernières années. De même, les facilitateurs et les participants ont également débattu de la participation des populations de Kankan au processus IGM.

Il faut rappeler que les IGM aident les gouvernements, sur demande, à faire le point sur leurs politiques et stratégies migratoires afin d’identifier les bonnes pratiques et les aspects qui pourraient être renforcés. En mettant l’accent sur l’appropriation gouvernementale du processus, les IGM aident les gouvernements aux niveaux national et local à améliorer progressivement leurs structures de gestion des migrations.

Le représentant de la délégation nationale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) revient ici sur le bien-fondé de l’atelier. « Le monde est aujourd’hui un espace indépendant de mobilité mondiale. Cette mobilité est une tradition et notre pays ne fait pas exception. Depuis des années, l’OIM se bat pour atténuer les impacts de la migration et faire en sorte qu’elle profite positivement aux pays de transit, d’accueil et d’origine. Cela passe par le renforcement du cadre de gouvernance des migrations à travers la mise en place des institutions et instruments de gouvernance sur la base des indicateurs clairement définis et précis. Ces indicateurs permettront de mieux collecter, mesurer en vue de montrer les changements obtenus ou les progrès accomplis dans le cadre de la gouvernance des migrations en république de Guinée », souligne Joël Loua.

Après s’être réjoui de la qualité de l’atelier et des thèmes développés, le vice-président du conseil régional des organisations de la société civile de Kankan, émet des recommandations. « L’atelier a été très riche. J’étais très heureux qu’on m’ait choisi pour une recherche sur la gouvernance des migrations. Toutes les entités étaient représentées à la rencontre. On a mis les informations clés à la disposition du consultant. Et nous attendons que les différentes connaissances soient mises au service du pays pour modérer les potentiels candidats à la migration irrégulière. S’il n’est pas mal d’aller sous d’autres cieux, mais la meilleure façon aide tout le monde », indique Sékou 1 Condé.

C’est le même sentiment dont fait part la présidente du Club des jeunes filles leaders de Kankan. Pour Fanta Camara, une activité identique à celle de l’atelier organisé par l’OIM doit être amplement démultipliée pour mieux outiller les acteurs clés de la société. « J’estime que cet atelier ne sera pas le dernier du genre. Notre pays en a suffisamment besoin au regard de la volonté de nous jeunes à sortir. Il faut aujourd’hui organiser ce secteur pour diminuer la migration irrégulière », recommande-t-elle.

Selon les organisateurs de cet atelier, d’autres activités sont prévues également à Conakry au terme desquelles un document soutenu pourra être mis à la disposition présentant les indicateurs de gouvernance des migrations en Guinée.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com