Gouvernance : Bernard Goumou commence une tournée à l’intérieur du pays par la région de Boké

A l’issue du conseil des ministres de ce jeudi 2 février, le premier ministre Bernard Goumou prendra la direction de la région de Boké. Et à en croire le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ce sera là le début d’une tournée qui devrait in fine toucher toutes les préfectures de l’arrière-pays. Même si ce sera de manière « séquentielle », nuance une source gouvernementale.

« Pour information, j’ai annoncé la tournée du Premier Ministre, Dr Bernard Goumou à partir de ce jeudi, dans l’après-midi, à l’intérieur du pays. En précisant que cette tournée commencera par la région de Boké, j’ai exhorté les administrateurs territoriaux à se conformer au chronogramme de cette tournée nationale ». C’est par cette publication sur la page Facebook de son département que le ministre Mory Condé a annoncé la tournée que le premier ministre commence ce jeudi.

Toutefois, nous rapporte une source gouvernementale, la tournée en question sera séquentielle. En d’autres termes, après la région de Boké, le chef du gouvernement ne continuera pas directement vers une autre région. « Je pense que l’idée est qu’il profite du creux qu’il y a entre les conseils des ministres. Entre le jeudi et le lundi, il se rend dans une région donnée, puis il rentre à Conakry pour présider le conseil interministériel de mardi et prendre part au conseil des ministres de jeudi, avant de répartir à nouveau », nous explique-t-on.

On pourrait par ailleurs penser que cette nouvelle descente dans l’arrière-pays est une autre immersion qui ne dit pas son nom. Vu que son prédécesseur, Mohamed Béavogui avait déjà lui aussi fait le tour du pays. Les deux seraient toutefois différentes. Si l’ancien PM, accompagné de l’ensemble des membres de son gouvernement, avait pour objectif d’établir un diagnostic global, Bernard Goumou, lui, inscrirait sa tournée dans le cadre du suivi et du contrôle des projets engagés par le gouvernement dans les différentes villes du pays. En cela, on nous renvoie au compte-rendu du conseil des ministres du 19 janvier dernier. Au cours de ce conseil en effet, invoquant le suivi de l’action gouvernementale, le PM avait annoncé « qu’il sera plus sur le terrain et à l’Intérieur du pays pour vérifier la mise en œuvre des projets initiés par le Gouvernement de la Transition ».

Justement, en ce qui concerne l’étape de la région de Boké, au menu de la tournée, nos sources évoquent des projets de voiries urbaines, l’inauguration d’infrastructures religieuses dont une mosquée, le raccordement électrique de Kolaboui ainsi que l’inauguration des CFP de Boké et Fria, entre autres.

Fodé Soumah