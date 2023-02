Viol à Hakuna Matata : l’auteur présumé nie les faits mis à sa charge

Le procès de Nero Lancinet Camara, coach en communication publique, s’est ouvert ce mercredi 1er février 2023 au tribunal de première instance de Mafanco. Il a comparu dans l’affaire de « viol, harcèlement et complicité » sur plusieurs filles de l’orphelinat Hakuna Matata. Devant la présidente du tribunal, Kallo Bamba, l’accusé nie tous les faits qui lui sont reprochés. A l’inverse, il se présente en victime d’un complot orchestré contre lui par son ex-épouse, Laurence Rouyer et un certain Aboubacar Sidiki dit Philipe.

Selon Nero, tout a commencé dans la soirée du 27 mars 2021. Ce soir-là, il surprend sa femme qui est également administratrice de l’orphelinat, avec un travailleur nommé Phillip. Les deux s’embrassaient, selon lui. Il en parle avec son épouse, celle-ci nie. Mais Nero, sur la base de sa découverte demande Laurence Rouyer de renvoyer celui qu’il considère comme amant à sa femme.

Et ce serait à la suite de cette demande que Philippe est allé porter plainte contre lui pour viol, au commissariat de police de Dabompa. « Il est ensuite venu me trouver dans la cour de l’orphelinat pour m’insulter père et mère. Dans un premier temps, Laurence avait reconnu que les filles avaient toutes dit que je ne les avais pas touchées. Je ne suis aucunement responsable de ces accusations. Je suis victime d’une conspiration. Les enfants ont été manipulés. Je vous promets de vous apporter toutes les preuves », a promis le coach en communication publique.

L’affaire a été envoyée le 7 février prochain pour la poursuite du dossier. Quant à Nero Lancinet Camara, il retourne en prison où il est en détention depuis le 1er avril 2022.

Aliou Nasta