Conakry : le PAD-ASCAD tient la troisième session de son Comité de pilotage

La troisième session du comité de pilotage du Projet d’appui au développement de l’agence du service civique d’action pour le développement (PAD-ASCAD) s’est tenue ce vendredi 3 février dans un réceptif hôtelier de la place. Présidée par le ministre secrétaire général à la présidence de la république, la rencontre avait pour objectif, la validation des documents de mise en œuvre que sont le plan de travail annuel budgétisé (PTBA 2023), le plan de passation de marché et le plan de décaissement.

D’après le directeur général de l’Agence du service civique d’action pour le développement (ASCAD), cette dernière est une pépinière de formation des jeunes déscolarisés et non scolarisés, un haut lieu de connaissances et un centre d’excellence dont le rayonnement et la réputation vont au-delà de la Guinée. Et c’est partant de cette vocation stratégique que, l’agence, dans le cadre de sa montée en puissance, a conclu en 2020 avec le gouvernement français à travers l’Agence française de développement (AFD), une convention de financement pour la réhabilitation et l’extension des centres des régions de Mamou et de Kankan afin de relever d’importants défis relatifs à l’emploi et à l’employabilité et les principes fondamentaux du travail. « Au-delà de ce partenariat, l’ASCAD ouvrira deux autres centres cette année dans les régions de Faranah et N’zérékoré pour toujours répondre à la sollicitation des jeunes vulnérables en mettant à leur disposition, à la fois des outils et instruments ainsi que des ressources en vue notamment d’accompagner le progrès économique », assure le colonel Mohamed Amine Camara.

Pour sa part, le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence de la République a exhorté les membres statutaires à mettre à profit cette journée pour passer au peigne fin les outils de gouvernance et de gestion du projet dans le but de maximiser les chances d’une réussite du projet. Il rappelle au passage que le plan de développement du PAD ASCAD 2020-2025, prévoit un centre ASCA par région administrative. « Je tiens à vous rassurer que le président de la transition a la volonté de rapprocher cette école de la seconde chance aux jeunes de l’intérieur du pays. Une volonté qui se traduit par la programmation de l’ouverture en 2023 de tous ces centres ASCAD. Donc très prochainement, il est prévu que toutes les régions administratives puissent avoir un centre ASCAD », tient-il à faire remarquer.

Quant au directeur adjoint de l’AFD, il se dit heureux de constater qu’en ce début 2023, le projet prend sa vitesse de croisière avec le lancement des travaux de réhabilitation et d’extension des centres régionaux de Mamou et de Kankan. D’autant qu’il déplore le retard déjà accusé. « Il n’a pas pu avancer selon le calendrier fixé initialement. C’est pour cela que suite aux échanges que nous eus ensemble, l’AFD est d’accord pour prolonger le projet », annonce Nicolas Lecrivain. Il en résulte qu’à ses yeux, l’année 2023 sera cruciale pour le PAD-ASCAD « Il est attendu que dans 6 mois, vous puissiez mettre à la disposition des usagers, les infrastructures réhabilitées et équipées. Au plus tard à la prochaine rentrée, l’ASCAD devra pouvoir implanter les filières rénovées et porteuses d’opportunités et d’insertion pour les apprenants, recruter des apprenants et dérouler les formations en prenant en compte les vulnérabilités de ces derniers », avertit le DGA de l’AFD en Guinée. D’ores et déjà, il rassure que rassure que les équipes de l’AFD et d’Expertise France seront au côté du ministre pour relever ce grand défi.

Il faut rappeler que ce projet est financé par l’AFD à hauteur de 7 millions d’euros.

Mariama Ciré Diallo