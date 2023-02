Insolite : le t-shirt inapproprié de Charles Wright

Si tout avait bien commencé dans la tournée d’Alphonse Charles Wright à l’intérieur du pays, on peut dire que la fin de ce déplacement est moins consensuel. Autant le ministre des Droits de l’homme a courageusement abordé de front certains dysfonctionnements de la justice dans les villes qu’il a traversées, autant il s’est également retrouvé au cœur de controverses qui risquent de faire passer au second plan les aspects positifs de son déplacement. Et le t-shirt qu’il arbore dans la photo qui circule depuis quelques heures est à coup sûr une de ces controverses.

Tout au début, le ministre de la Justice s’était illustré avec sa condamnation sans équivoque des conditions de détention inhumaines dans certains maisons d’arrêt de l’intérieur du pays. Le pragmatisme avec lequel il a sévi contre les régisseurs qui extorquaient les détenus et leurs familles étaient également très salué. Par contre, ses propos sur l’affaire Nanfo passent toujours mal auprès de bon nombre de fidèles musulmans du pays. Par ailleurs, le discours aux allures de campagne électorale qu’il a livré à Kankan ne fait pas non plus l’unanimité. Et pour en rajouter à tout cela, voilà que le ministre, sur le chemin de retour à Conakry, se fait photographier, avec un t-shirt sur lequel on lit : « Moins de stress, plus de sexe ».

On pourrait penser que le ministre a fini par se faire rattraper par une certaine poisse. Parce que là, les déconvenues s’amoncellent pour lui.

