Circulation routière : le CNRD déclare la guerre aux encombrants physiques

À travers un communiqué lu ce vendredi 3 février 2023 à la télévision nationale, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a annoncé une vaste opération de déguerpissement des encombrants physiques des voies publiques. Cette opération sera lancée à partir du 10 février 2023 à Conakry.

Selon colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, cette mesure a été prise dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie à Conakry et dans les grandes agglomérations du pays. Elle précise qu’en prélude au lancement effectif de cette opération, une campagne de marquage et de sensibilisation sera menée. « Le Gouvernorat de Conakry, les mairies et les élus locaux à tous les niveaux sont invités chacun à ce qui le concerne à jouer pleinement sa partition », invite-t-elle.

En ce qui concerne les autres villes du pays, la porte-parole du CNRD indique qu’un autre communiqué sera publié à ce propos. En tout état de cause, souligne-t-elle, « il est demandé à tous les propriétaires des véhicules stationnés, des gargotes, commerces ou encombrants de quelque nature que ce soit de prendre les dispositions idoines afin de libérer les voies publiques avant l’échéance ». En tout cas, prévient-elle, « les moyens roulants ou autres saisis seront transportés à Kouriah dans la préfecture de Coyah où la perception sera conditionnée au paiement d’une amende conséquente dans le délai imparti. A l’expiration du délai fixé, les moyens roulants non encore récupérés seront purement et simplement incinérés ».

Aliou Nasta