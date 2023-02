Kindia : le colonel Doumbouya s’invite à l’assainissement de la ville

Les populations ont certainement dû être surprises de découvrir ce samedi 4 février que c’est la président de la Transition qui procédait au lancement de la journée de l’assainissement dans leur ville. Comme à son habitude en effet, le colonel Mamadi Doumbouya s’y est rendu à la surprise générale, sans crier gare. Il était accompagné pour la circonstance du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et celui de l’Economie et des Finances.

Et pour venir en appui à l’assainissement de la capitale des agrumes, la délégation présidentielle n’y est pas arrivée, les mains vides. Aux autorités locales, on a en effet remis 200 brouettes, 12 tricycles, 400 pèles, 150 râteaux et 400 gilets.

C’est précisément au marché Bakôrô, que le président a lancé le coup d’envoi de cette journée d’assainissement.

Il en a toutefois profité pour s’offrir un bain de foule en faisant le tour du grand marché de Kindia.

Fodé Soumah