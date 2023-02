Guinée : les membres statutaires accentuent la pression sur le CONOR

La crise perdure toujours entre le Comité de normalisation du football guinéen CONOR et les membres statutaires de la fédération guinéenne de football (Feguifoot). Réunis samedi dernier dans un complexe hôtelier, ces 47 membres statutaires rejettent toute rencontre avec l’actuelle instance dirigeante du football guinéen dans le cadre de la relance du processus d’adoption des statuts et du règlement intérieur, en vue de la mise en place de la prochaine équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football.

Les membres exigent en effet que le CONOR réponde aux propositions qu’ils lui ont soumises en novembre 2022. En tout cas, selon Oumar N’diaye, secrétaire général du Club industriel de Kamsar (CIK), de passage chez nos confrères de FIM FM ce lundi 6 février, il ne sert plus rien de formuler des propositions d’autant que, dit-il, le chronogramme proposé par le CONOR n’est pas tenable. « Notre position est simple. Sur l’ensemble des statuts, nous n’avons demandé que la révision de 15 articles. Et depuis que l’Assemblée a rejeté les statuts jusqu’aujourd’hui, nous n’avons ni le rapport et on ne sait pas ce que le CONOR a envoyé à la CAF et à la FIFA. Or logiquement, lorsque vous convoquez une assemblée générale, vous avez obligation de restituer par courrier les recommandations », a indiqué Monsieur N’diaye.

Le doyen insiste à ce que les propositions formulées au préalable par les membres statutaires soient prises en compte et répondues par courrier avant toute autre action. En tout état de cause, il menace : « Nous allons faire une lettre ouverte au président de la République pour attirer son attention sur le fait que cette crise perdure. Ensuite nous allons profiter pour formuler une demande d’audience pour être reçu par le président, échanger avec lui. Après cela, conformément à nos statuts et règlements, nous allons convoquer une Assemblée extraordinaire pour mettre un bureau provisoire de gestion du football et on commencera par la récusation de ce CONOR. Si jusqu’au 30 avril, ça ne marche pas, nous allons mettre des cadenas au siège de la fédération ».

Aliou Nasta