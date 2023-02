Malam Boucary au CNT : « Evitez les petits calculs politiques »

Le parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a pris part ce dimanche 5 février 2023 à la célébration de l’an 1 du Conseil national de Transition (CNT) de la Guinée. Par la voix de son vice-président, cette institution sous-régionale a exhorté les autorités et les membres du CNT à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance et l’espoir placés en eux. Notamment dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle constitution.

Dans son intervention, Sani Malam Chaibou Boucary a fait remarquer que la Guinée est scrutée par le monde entier en cette période de Transition. Il dit notamment que le pays est observé par le monde et que la CEDEAO « s’impatiente, le peuple guinéen s’inquiète, se pose des questions et vous êtes face à l’histoire qui jugera », adresse-t-il aux membres du CNT.

Parmi les missions assignées à cet organe de la Transition, le parlementaire de la CEDEAO s’est particulièrement attardé sur celle touchant à l’élaboration d’une nouvelle constitution. Une tâche par rapport à laquelle Sami Malam Chaïbou Boucary a prodigué des conseils aux membres du CNT guinéen. Il leur recommande notamment « d’éviter des petits calculs politiques, de prendre du recul et de regarder avec la tête froide pour mettre uniquement l’intérêt national au centre de (leurs) préoccupations. Personne n’est au-dessus de votre grand pays ».

En outre, il attire l’attention des parlementaires guinéens sur le sens historique des décisions qu’ils seront appelés à prendre. Il demande en conséquence que ces décisions soient réfléchies, dans la mesure où, souligne-t-il, elles « engagent la Guinée et son peuple et vous en assumerez la responsabilité devant ce peuple et devant l’histoire ».

En tout cas, prévient-il : « Sachez que les populations désespérées exigent de nous plus de leadership, plus de patriotisme, plus d’équité et d’égalité dans la répartition des richesses nationales ».

N’Famoussa Siby