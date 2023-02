Kankan : un bâtiment et son contenu consumés dans le quartier Bordo

Dans la soirée de ce lundi 6 février, un bâtiment de quatre chambres et son contenu ont été réduits en cendres. Le sinistre serait consécutif à un court-circuit, la maison étant alimentée par des panneaux solaires.

C’est au secteur 5 du quartier Bordo que l’incendie a eu lieu. Alors que les propriétaires de la maison étaient absents, celle-ci a pris feu faisant beaucoup de dégâts. Jean Yves Diawara, voisin des victimes, témoigne n’avoir pas pu sauver beaucoup d’objets, parce que la maison était cadenassée. « J’étais juste à côté quand nous avons vu la fumée par derrière. On s’est approché pour savoir ce qu’il se passait et c’est ainsi qu’on a su que c’était un incendie. Et là, il fallait intervenir, mais malheureusement, toutes les portes étaient cadenassées. Avec les jeunes, on les a défoncées et on s’est débrouillé à sortir les deux véhicules qui étaient au garage. Mais avec l’ampleur que l’incendie avait prise, on ne pouvait pas sortir les autres biens », raconte-t-il.

Impuissante devant cette réalité, Aïcha Chérif une des épouses du père de famille lance un SOS à l’endroit des bonnes volontés. « Nous implorons l’aide de tout le monde. Nous avons tous perdu et nous espérons que ce cri de cœur tombe dans de bonnes oreilles », prie-t-elle.

Elhadj Soriba Sanoh, frère aîné de la victime a pour sa part remercié les voisins qui se sont battus pour limiter les dégâts : « Nous remercions tout le monde. Tout ce que Dieu fait est bon, car à lui la gloire. Le propriétaire de cette maison est un débrouillard qui n’a aucune activité garantie. Nous lançons un SOS auprès des bonnes volontés pour des gestes d’humanité », sollicite-t-il, lui aussi.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com