Le représentant pays de l’UNICEF en tournée à Labé

La tournée du représentant-pays de l’Unicef dans la région de la Moyenne Guinée a commencé ce mardi 7 février 2023 par la région administrative de Labé. Après un entretien avec le personnel du bureau régional de l’institution de Labé, Félix Ackebo a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, communales, préfectorales et régionales.

Dans la salle de réunion du gouvernorat de Labé, une rencontre de briefing des activités menées dans la région entre 2018 et 2022 a eu lieu avec les sectoriels : Education, Santé, jeunesse, promotion féminine et enfance. Il y a même eu une projection portant sur les résultats obtenus, les difficultés et les recommandations. Et globalement, le représentant-pays s’est plutôt réjoui des résultats présentés. « Je voudrais féliciter l’ensemble des partenaires qui ont aidé à la mise en œuvre et à atteindre ces résultats. J’ai vu ces résultats il y a quelques années et je reviens aujourd’hui voir ces résultats, on sent le progrès. On sent qu’il y a eu des avancées, on sent qu’il y a eu du travail sérieux rattaché à ces résultats ». Félix Ackebo invitant par la même occasion à garder le cap et à poursuivre la dynamique positive. « Les enfants de Labé ont besoin de nous, les enfants de Labé auront toujours besoin de nous et nous pouvons tous mieux faire pour ces enfants », souligne-t-il en effet.

Par ailleurs, en prélude au prochain programme quinquennal devant lier son institution et la Guinée, le représentant-pays appelle à une analyse objective de ce qui a été fait et à une remise en question permanente. L’objectif étant de corriger les failles de manière à être à la hauteur des attentes des enfants du pays. « Nous allons donc prendre ces résultats, les analyser, les critiquer de façon objective. Nous allons regarder là où nous avons des faiblesses et nous projeter sur les 4 prochaines années et voir comment on peut développer un programme avec des priorités spécifiques qui nous permettront de toucher les enfants dans tous les recoins de Labé », souligne Félix Ackebo.

Dans cette première journée de sa tournée, le représentant-pays de l’Unicef et sa suite ont également visité l’école primaire de Kouroulah entièrement rénovée par l’institution. Ils ont également rendu une visite de courtoisie à la notabilité de la cité sainte de Karamoko Alpha de Labé.

Boubacar Timbos Diallo