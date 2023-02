VBG : La Guinée et ses partenaires célèbrent la journée mondiale de lutte contre MGF

Le ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables avec notamment le programme conjoint UNFPA-UNICEF ont célébré ce lundi 6 février 2023 à l’Université général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, la journée internationale contre les mutilations génitales féminines (MGF). Cette célébration qui a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, vise à faire le diagnostic sur l’évolution de la lutte contre ce fléau dans les sociétés et réitérer les engagements visant mettre fin au fléau.

« S’associer aux hommes et aux garçons pour transformer les normes sociales et de genre afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF) », c’est sous ce thème central que cette journée a été célébrée en Guinée. Il ressort du rapport de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 2018 que 94,5% des filles et femmes âgées de 15 à 49 ans subissent les mutilations génitales féminines (MGF) en Guinée. Pour les filles dont l’âge varie entre 0 et 14 ans, cette proportion tombe à 39 %.

Très affectés par la persistance de cette pratique, les enfants de Guinée par la voix de la présidente du parlement des enfants, dénoncent ce qu’ils assimilent à un « obstacle majeur à l’émancipation de la jeune fille et de la femme ». Honorable Mariama Diallo en profite pour plaider en faveur de « l’application rigoureuse des textes de loi » pour la protection de la jeune fille.

Mettre fin aux mutilations génitales féminines d’ici à 2030

S’il convient de noter quelques progrès enregistrés dans la bataille contre les MGF, avec notamment l’appui des partenaires techniques et financiers, il importe également de reconnaître que ces avancées sont cependant menacées et qu’en conséquence, la marche vers l’égalité des sexes et l’élimination des MGF d’ici à 2030, demeure entravée. Mais on admet de plus en plus que des partenariats durables avec les hommes et les garçons peuvent produire davantage de résultats. « L’UNICEF travaille à plusieurs niveaux (technique, financier et stratégique) pour aider le gouvernement à développer des politiques au niveau national et international pour lutter ensemble comme un seul corps contre cette pratique », a indiqué Félix Ackebo, représentant pays de l’UNICEF en Guinée.

De son côté, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a réaffirmé l’engagement de son département à « accompagner, soutenir la protection des droits de femmes et des filles », dit Aicha Nanette Conte. Le département chargé de la protection de l’Enfance va s’atteler à la mise en place des « stratégies d’approche communautaire avec des hommes modèles, des jeunes filles leaders pour les sensibiliser, les amener à comprendre ».

Présidant cette célébration au nom du Premier ministre, Morissanda Kouyaté, en fervent militant contre les mutilations génitales féminines, a tout d’abord fait remarquer que cette pratique « n’a aucun fondement religieux ». C’est pourquoi le ministre des Affaires étrangères privilégie la sensibilisation à l’endroit des leaders religieux et traditionnels.

Pour rappel, c’est en 2012, que l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 6 février Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines (MGF) afin d’intensifier l’action mondiale visant à éliminer cette pratique.

N’Famoussa Siby