Kankan : une plantation de près de dix hectares consumée à Gbéredou Baranama

L’incendie criminel s’est produit le week-end dernier dans le district de Takoura, relevant de la sous-préfecture de Gbéredou- Baranama. Mais, ce n’est qu’hier mardi que la victime s’est prêtée questions de la presse. Dans la plantation, Nagnouma Moussa Condé dit qu’il avait des anacardiers et des orangers que le feu a réduits en cendre.

C’est un agri- preneur totalement dépassé par la force des événements qui nous a reçus hier matin dans son champ. Abattu, il en était presqu’aux larmes. D’autant qu’il demeure convaincu que l’incendie est l’œuvre de malfaiteurs qu’il n’a cependant pas identifiés. Ayant séjourné à Kankan le vendredi et le samedi pour être auprès de son épouse, malade, l’entrepreneur agricole est rentré le dimanche. Et c’est une fois qu’il est rentré qu’il a fait le constat. « J’ai constaté que cette grande partie était en feu. Mes orangers et anacardiers sont partis en fumée. Je ne sais pas qui est l’auteur de cet incendie mais je suis en train de chercher. Et quand, je vais connaître la personne, on verra les démarches à prendre », dit-il.

Il estime déjà les parties subies à plus de 60 millions GNF. « Les dépenses pour que cette plantation soit à ce niveau ont été colossales. Je ne souhaite plus connaitre un désastre de ce niveau dans ma vie. Mes investissements peuvent atteindre les 60 millions de francs guinéens. Sans parler des dépenses supplémentaires dont je n’ai pas encore fait la somme », indique-t-il.

En conséquence, il appelle à l’aide et à la solidarité. « Ce que je vis en ce moment est inimaginable. Quand est ainsi victime, on peut dire des choses que nous ne voulons guère dire. Aussi, je voudrais appeler les uns et les autres à me venir en aide, en vue de me permettre de me relever de cette situation », implore l’agri-preneur.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com