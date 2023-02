Recrutement au ministère de la Justice : Charles Wright demande des poursuites contre certains candidats

A la suite de l’appel à candidature qu’il a récemment lancé en vue du recrutement de 100 auditeurs de justice, futurs magistrats, et de 100 autres élèves greffiers, futurs greffiers, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, à la suite d’une vérification de la part de la commission en charge de piloter les concours, a mis en évidence des diplômes qui se sont avérés faux. Au-delà des candidats, le ministre dit avoir mis en évidence une « complicité notoire présumée de certains personnels » des institutions d’enseignement supérieur. Ces derniers étant soupçonnés d’avoir apposé leurs signatures et leurs cachets en vue « d’authentifier des diplômes incriminés ». Et c’est pourquoi Alphonse Charles Wright enjoint le procureur général près la Cour d’appel de Conakry d’engager ou de faire engager des poursuites judiciaires contre « ces présumés auteurs de faux et leurs complices ».