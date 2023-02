Faranah : à 67 ans et marié à 4 femmes, il viole sa fille de 14 ans

Viol, inceste et facteur aggravant, la fille est mineure. Les faits remontent au mardi dernier. A la suite de rumeurs parvenues au Club des jeunes filles leaders, ce dernier alerte l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (Oprogem). Et les agents déployés sur les lieux prennent le papa fautif sur le fait.

Selon nos informations, le papa incestueux est mi- guérisseur traditionnel, mi-féticheur. Marié à 4 femmes et ayant des enfants dont des grandes filles elles-mêmes mariées, il a sa la grande famille dans un quartier de la périphérie de la ville, en allant vers Bantoun. Mais pour les besoins de ses activités, il a loué une maison au quartier Mosquée. Le mardi 7 février, sa fille dont il a abusé était venue chercher le montant de la dépense quotidienne. Quand les agents de l’Oprogem sont arrivés, le vieux était encore en plein ébat sexuel avec la fille, âgée de 14 ans. Il la retenait dans une case. Pris donc sur le fait, il devrait être mis à la disposition de la justice.

S’exprimant au micro de nos confrères de Djoma TV, Mariame Diallo, la présidente du Club des jeunes filles leaders de Faranah se réjouit de cette interpellation qui met fin au viol odieux qu’endurait la victime. Elle s’en réjouit d’autant que cette arrestation, à ses yeux, est consécutive aux campagnes de sensibilisation qu’elle et ses camarades mènent dans la ville, pour notamment persuader les victimes de sortir de leur peur pour dénoncer leurs bourreaux. « C’est ainsi que nous avons été interpellé par rapport au cas. Et vu qu’il est dit en matière criminelle et en matière de protection de la jeune fille, même si c’est une rumeur qu’on entend il faut appeler l’autorité judiciaire. » a-t-elle expliqué.

Pour la suite qui sera donnée au dossier, elle promet que son organisation veillera à ce que justice soit rendue. « Vu que l’Oprogem est parti les prendre en flagrant délit, on ne lâchera pas l’affaire. Justice sera faite pour cette fille », promet la présidente du club.

Mariama Ciré Diallo