Carte d’identité biométrique : Julien Yombouno tente de rassurer les fonctionnaires

Depuis quelques jours, les centres d’enrôlement en vue de la carte d’identité nationale biométrique ne désemplissent pas. Et pour cause, à partir du 31 mars prochain, tout agent ne disposant du fameux sésame ne touchera plus à son salaire. C’est donc l’inquiétude et même la panique chez bon nombre de fonctionnaires. D’autant que devant les centres, on constate une lenteur indescriptible. Sans oublier le cas encore plus préoccupant des enseignants situés dans les zones reculées du pays où les agents enrôleurs ne sont même pas encore déployés. Face à toute cette inquiétude, en marge de la conférence de débriefing qu’il a co-animée ce jeudi 9 février, en compagnie du porte-parole du gouvernement, a essayé de rassurer les uns et les autres. Il a dévoilé un certain nombre de mesures prises par son département pour permettre aux fonctionnaires, notamment les enseignants contractuels de se doter de la très convoitée carte d’identité biométrique. « On sait qu’il y a beaucoup d’affluence, mais il n’y a aucune raison de paniquer », assure-t-il

Se penchant justement sur le cas particulier de ces enseignants contractuels dont le plus grand nombre sert à l’intérieur du pays, le ministre révèle que des équipes sont en train d’être déployées, parfois même dans les sous-préfectures, pour faciliter les choses. « Pour ne pas trop centraliser l’opération au niveau de la fonction publique et au niveau du ministère du budget, il est possible maintenant que les fonctionnaires, après avoir constitués leurs dossiers, les déposent tout simplement auprès des directions des ressources humaines des départements ministériels, des institutions, des hôpitaux et autres », explique notamment Julien Yombouno.

A ce niveau, il invite les responsables des départements concernés au niveau déconcentrés, à recourir à ce qu’il appelle ‘’un planning coordonné’’. Par exemple, explique-t-il : « Si 5 ou 6 enseignants d’une école primaire ont besoin de cartes d’identité, qu’ils réunissent tous les documents pour remettre au directeur, pour que celui-là, sur la base des décharges, aille les déposer au niveau du centre d’enregistrement le plus proche, en attendant qu’ils soient programmés ».

Le ministre travaillerait même de manière à ce « qu’une unité de service puisse savoir quel jour elle peut avoir la chance d’obtenir cette pièce, de présenter un dossier ou de se faire enregistrer »

A préciser toutefois que le ministre reste ferme sur l’échéance fixée par le département au 31 mars 2022. Passé ce délai, aucun fonctionnaire non enrôlé ne recevra son salaire, martèle-t-il.

Hawa Bah