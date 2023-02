TOUGUE : le représentant-pays de Unicef salue les résultats déjà réalisés dans la commune de convergence de Kollet

La commune rurale de Kollet, dans la préfecture de Tougué, fait partie des 40 communes de convergence auxquelles l’UNICF vient en appui. Elle bénéficie de ‘appui de cette institution pour la réalisation des droits de l’enfant dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement.

Et les résultats qui en découlent sont plutôt appréciables :

21 374 personnes vivent dans un environnement débarrassé de la défécation à l’air libre (FDAL) ce, grâce à la mise en œuvre de l’ATPC dans l’ensemble des 130 villages de la commune ;

2 500 personnes ont accès à l’eau potable grâce à la réalisation de 4 mini adductions d’eau solaires à Nieboré, Kirfi, Lagui et Tambarin.

42 enfants dont 28 filles bénéficient de bourses scolaires.

A ces actions, s’ajoute la réalisation en cours de 26 forages manuels qui, une fois les travaux terminés, permettront à plus de 8000 personnes d’accéder à l’eau potable. Le coût total des résultats engrangés dans le domaine du WASH s’élève à plus de 2 milliards GNF, soit environ 237 000 USD.

En visite de travail de deux jours dans la région de Labé, le représentant pays de UNICEF en Guinée s’est félicité des résultats enregistrés dans la commune rurale de Kollet.

« Au nom de l’UNICF, c’est pour moi un honneur de prendre la parole à l’occasion de cette cérémonie qui montre l’engagement des autorités communales et communautaires de Kollet en faveur de la protection des enfants, notamment des filles vis-à-vis de l’abandon de la pratique de l’excision et du mariage des enfants. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés dans ce processus à savoir les hommes modèles, les femmes mentors, les associations de jeunes, les jeunes filles leaders, les autorités locales et administratives », s’est réjoui Félix Ackebo.

S’agissant des activités génératrices de revenu, 25 filles apprenantes, 531 filles à savoir 161 filles mises à l’abri des MGF et 370 autres soustraites au risque de mariage d’enfants. Ce projet vise à son terme, à contribuer au fonctionnement de toutes les 130 structures de protection dans la commune rurale de Kollet.

« Je tiens à réitérer l’engagement de l’UNICEF à vous soutenir et à vous accompagner dans l’obtention des résultats en faveur de la protection et la promotion des droits de chaque enfant » ; promet le représentant pays de l’institution onusienne dédiée à l’enfance.

Selon Félix Ackebo, son institution ambitionne de digitaliser les écoles guinéennes. Actuellement le projet est en cours d’implémentation dans deux écoles, mais à partir du mois de septembre prochain, promet-il, ce sont 2 000 salles de classes qui vont être digitalisées, histoire de faciliter l’apprentissage aux enfants scolarisés.

A noter que la mission du représentant pays UNICEF en Guinée a été aussi tenue en haleine par une veillée au centre d’accueil sur les actions de développement réalisées par l’institution dans la commune rurale de convergence de Kollet. Le représentant pays et sa suite ont inauguré une mini adduction d’eau réalisée à Tambarin, la communauté de Kirfi, le forage manuel de Ley Tambarin, l’école primaire de Kollet centre, le centre d’apprentissage des filles et le centre de santé.

Outre sa délégation et celle du bureau régional de l’UNICEF Labé, Félix Ackebo était accompagné par le gouverneur de la région administrative de Labé et sa suite ainsi que le préfet de Tougué et sa suite. Ces autorités régionales de Labé et préfectorales de Tougué ont également salué les actions de développement réalisées dans la commune rurale de Kollet.

Boubacar Timbos Diallo