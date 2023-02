Manif du 16 février : le Forum des forces sociales adhère-t-il à l’appel du FNDC ?

Pour l’heure, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) d’Abdoul Sacko ne le dit pas clairement. Mais il partage bien de choses avec la Front nationale pour la défense de la constitution (FNDC). Notamment sur le constat de la gestion de la Transition et en particulier sur la fermeté que les autorités affichent vis-à-vis de la requête de réouverture du dialogue que formulent les grandes coalitions politiques et plateformes de la société civile. Et même par rapport à la manifestation projetée le 16 février prochain, dit « encourager les acteurs sociopolitiques au renforcement de la synergie en cours de reconstitution, pour des actions fortes de protestation à l’effet d’un recadrage effectif de la Transition avant fin février 2023 ».

De manière globale, le Forum des forces sociales dénonce une « stratégie de diabolisation » des acteurs politiques clés du pays par les organes de la Transition. Dans les détails, Abdoul Sacko et ses camarades s’élèvent contre :

L’amateurisme, le clanisme et la corruption érigés en mode de gouvernance par le CNRD avec un train de vie des autorités de la Transition dépassant l’imaginaire pour un régime d’exception, de surcroit qui se dit refondateur et moralisateur de la gestion publique ;

L’utilisation abusive et inopportune des ressources publiques à des actions évènementielles sans impacts sur la vie des populations, telles que la fameuse immersion du gouvernement dans les régions, la célébration pompeuse de l’an un (1) du CNT et autres tourismes politiciens sous l’égide du CNRD dans les régions à des coûts inimaginables pour une Transition ;

La dégradation croissante injustifiée du niveau de vie de la majorité des Guinéens depuis le 05 septembre 2021 avec une gestion irrationnelle et non transparente des ressources publiques ;

L’arbitraire, le populisme, les détentions injustes et injustifiées, le manque de professionnalisme et les harcèlements qui font lésion dans les actions du CNRD, notamment dans la lutte contre les détournements des deniers publics et la récupération des biens sensés appartenir à l’Etat ;

Les violations répétées des dispositions de la Charte, au nombre de 31, ainsi que certaines dispositions du code pénal de la République Guinée par les autorités de la Transition, ayant pour conséquence des pertes en vies humaines et en biens publics/privés avec une exacerbation de la division entre les Guinéens.

Le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) évoquant en outre un « déni de droits et de liberté », relève la complaisance paradoxale de la communauté internationale à l’égard des autorités de la Transition, à travers le « fameux accord dit dynamique entre le gouvernement de Transition et des experts de la CEDEAO, sans aucun avis des Forces Vives de la Nation, conforment à l’article 77 de la Charte de la Transition ».

En gros, le Forum des forces sociales estime que c’est avec la caution de la communauté internationale que le CNRD et le gouvernement guinéen ignorent les principaux acteurs politiques et sociaux du pays dans la définition et la gestion de la Transition. En conséquence, le Forum invite au « renforcement de la synergie en cours de reconstitution, pour des actions fortes de protestation à l’effet d’un recadrage effectif de la Transition avant fin février 2023 ». Il est vrai qu’il ne fait explicitement allusion à la date du 16 février. Mais tout de même, il appelle aussi à des actions de rectification courant février. Finalement, on n’est pas très loin de la convergence des stratégies.

