RPG : le duel Alpha Condé-Kassory Fofana au menu de l’Assemblée générale

C’est un secret de polichinelle. Du duo qu’ils formaient il y a deux ans, Alpha Condé et son ancien premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, en sont arrivés à un duel, avec comme enjeu le contrôle du RPG-arc-en-ciel. Plutôt embarrassant et délicat, le sujet est généralement soigneusement ignoré par les responsables du parti. Mais la bataille souterraine que les deux camps se livrent risque de précipiter l’extinction du navire jaune. Conséquence, à l’Assemblée générale hebdomadaire du parti de ce samedi 11 février, quelques responsables en ont ouvertement parlé. Notamment pour appeler au rassemblement.

Si la guerre entre le fondateur historique du RPG et son ancien collaborateur remonte à l’organisation, au forceps, le 31 mars 2022, de la convention qui avait débouché sur la désignation de Kassory Fofana, à la tête du Comité exécutif provisoire du parti, ce sont surtout les dernières sorties du président Alpha Condé par presse interposée, qui l’on ravivée. En effet, au travers en particulier un édito signé de François Soudan dont le lien avec Alpha Condé est de notoriété publique, il ressortait clairement que l’ancien opposant historique se considère trahi. A l’appui de cette thèse, il y a qu’Alpha Condé ne se préoccupe guère du sort des responsables du parti dont certains sont détenus depuis environ un an à la Maison centrale, dans le cadre de procédures devant la CRIEF. Et cette guerre commence à avoir raison du peu de moral qu’il restait chez certains militants. En tout cas, la mobilisation n’était guère au rendez-vous ce samedi.

Du coup, l’ex-député Mohamed Lamine Kamissoko cherche à dédramatiser. « Pr Alpha Condé, c’est Kassory et Kassory, c’est le Pr Alpha Condé », lance-t-il en direction de la centaine de militants réunis au siège. Pour lui, être partisan de Damaro, de Kalil Kaba ou encore de Kassory, cela n’a aucun intérêt. Car, dit-il, « tous ceux-ci tournaient autour du noyau et le noyau c’est le Pr. Alpha Condé ». De fait, cet ancien député souhaite que l’ancien président continue à incarner le dénominateur commun du parti, l’autorité au-dessus de la mêlée. D’ailleurs, il invite les uns et les autres à faire en sorte que ceux qui « tournent autour du noyau reviennent supporter le Pr Alpha Condé, reviennent faire de sorte que le RPG arc-en-ciel ne tombe pas ». Mohamed Lamine Kamissoko trouve qu’il faut « cesser de divertir les militants du RPG arc-en-ciel ».

L’ancien ministre du Commerce, appelle lui aussi, à la fin de la guerre des tranchées. « Kassory est en prison, le Pr Alpha est ailleurs et entre nous, nous faisons des montages contre les uns et les autres. Ceux qui faisaient ça n’ont qu’à cesser », lance Marc Yombouno.

Mais en définitive, de l’ancien ministre, on peut retenir également qu’Alpha Condé est celui que tout le monde doit servir. En tout cas, il pense que ce passage à vide permettra à l’ancien président de savoir « ceux qui l’aiment et ceux qui étaient là pour avoir le fromage qu’il avait en main ».

N’Famoussa Siby