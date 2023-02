Education : colonel Doumbouya offre sa récolte et celle du gouvernement aux cantines scolaires

Cela avait été annoncé via un communiqué publié le 29 décembre 2022. Il en ressortait que le président de la Transition s’engageait à offrir la totalité de sa récolte et la moitié de celle des membres du gouvernement aux cantines scolaires qui desservent les écoles du pays. Eh bien, ce samedi 11 février, l’opération de remise de ce don a symboliquement été lancée à Conakry, la capitale guinéenne. Pour la circonstance, on notait la présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l’Etat, du ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation et de celui de l’Agriculture et de l’Elevage.

Bénéficiaire du geste présidentiel, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a dit toute sa joie et sa gratitude à l’endroit du donateur. « C’est une immense joie pour moi », lance Guillaume Hawing. Le ministre qui en profite pour souligner que le don touchera in fine 1617 écoles, soit plus de 209 000 élèves. « De ce fait, nous disons merci encore au président de la transition et nous sommes convaincus que les prochains jours, le système éducatif retrouvera son sens normal », dit encore Guillaume Hawing.

Le ministre de l’Agriculture, lui, souligne le caractère symbolique de la remise qui se fait à Conakry. « Nous commençons effectivement la remise des dons à M. le ministre de l’Enseignement pré universitaire, pour les cantines scolaires à Conakry qui reçoivent la plus petite quantité. Parce que les producteurs sont à l’intérieur du pays, nous avons plus de 40 tonnes de riz et il y avait également plusieurs tonnes de manioc qui ont déjà été transférées », indique Mamoudou Nagnalen Barry.

Aminata Camara