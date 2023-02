Labé : reprise des affrontements entre les élèves de deux écoles dans la commune urbaine

On croyait la paix revenue entre les deux établissements après les violences de la semaine dernière. Mais ce lundi 13 février, les affrontements entre les élèves des complexes scolaires Bhoundou Gandal et Siradiou Diallo, dans la commune urbaine de Labé, ont repris de plus belle. Selon les témoins, les heurts ont été relancés par les élèves qui rodaient aux alentours des établissements.

Quant à ceux qui ont relancé les hostilités en premier, les élèves des deux établissements se renvoient la balle. Mais sur place, on dénombre des blessés dont quelques-uns graves et des dégâts matériels importants à la suite des jets de pierres. On évoque aussi des filles tombées en syncope.

Ces violences interviennent alors que le maire Mamadou Aliou Laly Diallo, est en tournée de sensibilisation dans les établissements de Konkola et de Saint-André par rapport justement aux affrontements similaires survenus la semaine dernière.

Fodé Soumah